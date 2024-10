Fredag er aksjen børsens soleklart mest omsatte, og stiger 0,23 prosent til 107,30 kroner.

I Finansavisens Bjellesau-oversikt ser man også at Aasulv Tveitereid er i ferd med å gi opp caset. Rett før kapitalmarkedsdagen solgte han nær 400.000 aksjer, tilsvarende 27,6 prosent av aksjene sine.

I rødt

Storeier Radforsk har nå solgt ytterligere 7,5 millioner aksjer i biotech Nykode til dumpringpris.

Kursen i blokken var satt til 4,00 kroner pr. aksje, hvilket innebærer et transaksjon på 30 millioner kroner, ifølge data fra Infront. I tillegg er det gått en blokk på 1 millioner aksjer til samme kurs fra en hittil ukjent selger.

Aksjen faller 0,99 prosent til 4,60 kroner.

Gjennom et blokksalg har Rasmussengruppen solgt hele sin beholdning på 11 prosent i industriselskapet Nekkar. Salget ble gjort til en kurs på 8 kroner, tilsvarende en rabatt på rundt 24 prosent mot sluttkurs torsdag.

Nekkar-aksjen faller nå 11,05 prosent til 9,34 kroner.

Høyt på taperlisten finner vi også Nordic Aqua Partners , som har landet en emisjon på 350 millioner kroner til en kurs på 75 kroner. Det er godt under torsdagens sluttkurs, og aksjen faller nå 10,38 prosent til 82,00 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen opp 0,21 prosent til 71,75 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,34 prosent til 67,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Torsdag falt oljeprisene kraftig etter at Financial Times meldte at Saudi-Arabia har innstilt seg på nettopp lavere priser og at landet er klart til å bringe produksjonen tilbake som planlagt fra 1. desember, etter en lengre periode med frivillige kutt.

– I to år har vi sagt at end game i oljemarkedet er at Saudi-Arabia kommer til å sende en flodbølge gjennom markedet. Usikkerhetsmomentet er når denne kommer, sier analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets til Finansavisen.

Equinor stiger fredag 2,32 prosent til 262,05 kroner, mens Aker BP klatrer 3,26 prosent til 224,60 kroner. Vår Energi er opp 2,44 prosent til 32,38 kroner.