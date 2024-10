Tech-aksje til himmels etter bud

(Saken oppdateres)

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp fredag og stiger 0,7 prosent til 1.404,05 poeng.

Blant de toneangivende europeiske børsene stiger tyske Dax 1,1 prosent og britiske FTSE100 0,2 prosent. Franske CAC40 klatrer 0,4 prosent.

Olje

Brent-oljen med november-levering faller 0,1 prosent fredag til 71,50 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,1 prosent til 67,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Torsdag falt oljeprisene kraftig etter at Financial Times meldte at Saudi-Arabia har innstilt seg på nettopp lavere priser og at landet er klart til å bringe produksjonen tilbake som planlagt fra 1. desember, etter en lengre periode med frivillige kutt.

– I to år har vi sagt at end game i oljemarkedet er at Saudi-Arabia kommer til å sende en flodbølge gjennom markedet. Usikkerhetsmomentet er når denne kommer, sier analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets til Finansavisen.

Equinor stiger fredag 1,8 prosent til 260,75 kroner, mens Aker BP klatrer 2,7 prosent til 223,30 kroner. Vår Energi er opp 2,2 prosent til 32,31 kroner.

Stiger etter bud

Kriserammede Vow melder fredag at de har fått på plass en brofinansiering med DNB på 125 millioner, og er nå ute etter å hente opptil 250 millioner i frisk kapital.

Et konsortium bestående av blant andre Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly vil nå skyte inn penger.

Aksjen stiger 13,2 prosent til 3,05 kroner. Til tross for dagens oppgang er imidlertid aksjen fortsatt ned 47 prosent den siste måneden. Siden nyttår har den falt 69 prosent.

Også Xplora Technologies stiger kraftig, og er nå opp 13,5 prosent til 21,50 kroner. Tech-selskapet melder fredag at de byr nesten 40 prosent over torsdagens sluttkurs for svenske Doro.

– Doros imponerende resultater, med salg av over 1,5 millioner mobile enheter årlig, har fanget vår interesse, og vi ser en enorm mulighet til å bygge videre på denne suksessen, sier Xplora-sjef og -gründer Sten Kirkbak i en kommentar.