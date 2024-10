Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at Fed-sjef Jerome Powell stjal showet på Wall Street i går da han signaliserte to normale rentekutt til inneværende år.

«Mange investorer hadde kanskje håpet på et dobbelt rentekutt ved neste korsvei, men ifølge Powell er det ingen tegn til en snarlig resesjon», påpeker analytikeren.

«Førstkommende fredag slippes de neste Nonfarm Payrolls-tallene (de amerikanske sysselsettingstallene). Skulle disse skuffe betydelig på nedsiden, vil gårsdagens kommentarer fra sentralbanksjefene kanskje virke for optimistiske», skriver Berntsen videre.

Han trekker også frem at dollaren styrket seg noe etter Powells rentekommentarer i går, men trenden at trenden fortsatt er nedadgående, i alle fall de siste seks månedene.

«En svekket dollar er godt nytt for verdensøkonomien, ettersom den har vært relativt sterk mot de fleste andre valutaer over lengre tid», skriver analytikeren.

Asia

Etter det kraftige fallet mandag, stiger nå Nikkei i Japan 2,00 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,83 prosent.

Bank of Japan har tirsdag lagt frem referatet fra sitt møte 19.-20. september, rett etter det doble rentekuttet i USA og før Japans regjeringsparti ny leder etter statsminister Fumio Kishidas avgang. Shigeru Ishiba blir nå landets nye statsminister.

Den japanske sentralbanken foretok seg ingen endringer under rentemøtet, og referatet avslører ifølge CNBC at minst ett styremedlem mente at en renteøkning er «uønsket». Et annet styremedlem uttalte at «Banken vil ikke heve styringsrenten når finans- og kapitalmarkedene er ustabile».

Børsene i Kina, Hongkong og Sør-Korea er tirsdag stengt som følge av helligdager.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen opp 0,06 prosent til 71,81 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,18 prosent til 68,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Mandag kveld avblåste Federal Reserve-sjef Jerome Powell flere store rentekutt etter det doble rentekuttet på 50 basispunkter i desember.

Sentralbanksjefen signaliserte mer forsiktige rentekutt fremover, og Wall Street reagerte med å sende de ledende indeksene rett ned.

Men det snudde like før stengetid. På ukens første handelsdag endte industritunge Dow Jones opp 0,04 prosent til 42.329,95 poeng. Brede S&P 500 endte opp 0,42 prosent til 5.762,40 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,38 prosent til 18.189,17 poeng.

Apple endte opp 2,29 prosent til 233 dollar, nærme en all time-high da aksjen stengte til 234,82 dollar i juli i år. Aksjen steg da JP Morgan uttalte at produksjonen og dermed tilgjengeligheten av den nyeste modellen iPhone 16 er forbedret.