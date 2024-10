Børsene i Asia- og Stillehavsregionen utvikler seg blandet fredag etter at de amerikanske børsene endte svakt ned torsdag. Et Nvidia-rally bidro likevel til å dempe presset mot nedsiden.

I Tokyo stiger Nikkei 0,2 prosent til 38.623,77, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,3 prosent til 2.692,72. Hang Seng i Hongkong stiger over 2 prosent, etter å ha falt én prosent den første timen.

I Seoul stiger Kospi-indeksen 0,3 prosent, mens Taiwan-børsen går tilbake 0,3 prosent. «Down under» trekker Sydney-børsen ned 0,8 prosent.

Børsene i fastlands-Kina vil gjenåpne 8. oktober etter rallyet som ble utløst av sist ukes støttepakker fra Beijing for å få fart på veksten i kinesisk økonomi.

Angrep på Iran-olje?

Oljeprisene holder på torsdagens oppgang i asiatisk handel fredag etter et Bloomberg-oppslag som siterte USA-president Joe Biden på at det pågår diskusjoner om et mulig israelsk angrep på iranske oljefasiliteter.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpeker overfor CNBC at et israelsk angrep på den iranske oljeinfrastrukturen vil få dramatiske konsekvenser på oljeprisene.

– Da kan oljeprisene lett stige til 200 dollar pluss, sa han.

Brent-kontrakten for november-olje steg 5 prosent torsdag, og er så langt fredag marginalt ned til 77,53 dollar pr. fat. Dette er opp fra rundt 76,80 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen er marginalt ned til 73,66 dollar pr. fat.

Månedens viktigste

Samtidig er investorenes øyne fredag rettet mot den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten fra USA. Av alle jobbrapportene fra USA denne uken er dette den viktigste. Mange hevder til og med at rapporten er månedens viktigste makrotall.

Konsensus før rapporten (non-farm payrolls) peker ifølge Trading Economics mot at 140.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i september. August-rapporten viste en sysselsetting på 142.000.

Ledighetsraten ventes uendret på 4,2 prosent, mens konsensus for (den månedlige) gjennomsnittlige lønnsveksten er at denne faller fra 0,4 til 0,3 prosent. På årsbasis ventes den uendret på 3,8 prosent.