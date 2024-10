Tek-opptur på Wall Street: Nvidia steg over 4 prosent

Roblox-aksjen endte ned 2 prosent til 40,52 dollar tirsdag.

Brusgigant nedjusterte estimater

Brusselskapet PepsiCo nedjusterer sine salgsutsikter for 2024 på grunn av svakere salg i Nord-Amerika, og forventer nå en lavere inntektsvekst mot tidligere anslag på 4 prosent, skriver Yahoo Finance.

Selskapet står overfor utfordringer i Nord-Amerika, særlig i snackssegmentet, hvor forbrukerne reagerer på høyere matvarepriser. JPMorgan-analytiker, Andrea Teixeira, sa tirsdag at hun forventer at aksjen vil forbli «negativ til nøytral».

– Vi tror at et kutt i utsiktene for organisk salgsvekst og gjentakelse av resultatutsiktene var allment forventet, ettersom pågående utfordrende trender i segmenter i Nord-Amerika blir oppveid av sterkere marginer og produktivitet, skrev Teixeira i et notat til kundene tirsdag.

PepsiCo-aksjen steg 1,9 prosent til tross for nedjusteringen.

Oljeprisen stupte

Oljeprisens nylige oppsving tok en brå vending tirsdag, med et fall på over fire prosent.

Spotprisen på både Brent- og WTI-olje falt, hvor ett fat med Nordsjø-olje koster 77,50 dollar, mens ett fat med WTI-olje koster 73,98 dollar.

Oljeprisen har den siste uken steget med over 13 prosent, som følge av økt geopolitisk uro. Frykt for eskalering av konflikten i Midtøsten, inkludert mulige angrep på Irans oljeproduksjon, har vært en sentral drivkraft i prisoppgangen.

Olje-rallyet, som begynte etter at Iran avfyrte 180 missiler mot Israel forrige uke, ser ut til å snu da Israel ikke har slått tilbake mot Iran enda, skriver CNBC.

Øynene rettes mot rentemøte

Det nærmer seg rentemøte i den europeiske sentralbanken, og det er bred forventning om at renten blir kuttet, ifølge Handelsbanken.

«Renteforventningene har steget etter sterke arbeidsmarkedstall i USA og rentemarkedet priser nå inn ett kutt i november og ytterligere ett kutt i desember. Sannsynligheten for enda et dobbelt rentekutt fra Fed er nå mer eller mindre priset bort», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makro

USAs handelsbalanse viste et underskudd på 70,4 milliarder dollar for august, ned fra et underskudd på 78,9 milliarder dollar i juli.

Ifølge Trading Economics var det ventet en handelsbalanse på minus 70,6 milliarder dollar. Underskuddet er nå på det laveste på fem måneder.