Kid-aksjen falt 4,1 prosent etter at Finansavisen fredag meldte om at enda flere investorer har solgt seg ned i selskapet. Tidligere har investorer som Harald Espedal og Egil Stenshagen begynt nedsalget.

Fredag viste Finansavisens Bjellesautjeneste at Peter Hermanrud og Egil Dahl også har trukket ut kapital av selskapet.

Størst oppgang hadde Pyrum -aksjen, som steg 19,4 prosent fredag. Det skjer etter at selskapet på torsdag meldte om at den første såkalte MaxCap-testen er gjennomført ved dekkgjenvinningsselskapets nye anlegg i Dillingen/Saar. Det innebærer at anlegget testes på 100 prosent kapasitet, og olje- og gassproduksjonen nådde ifølge selskapet 95 prosent av planlagt maksimal produksjon.

Størst nedgang hadde Circa Group -aksjen, som falt 37,3 prosent, etter at selskapet natt til mandag annonserte at det ville begjære seg konkurs i Oslo tingrett.

Ellers raste Western Bulk Chartering-aksjen 13,4 prosent, etter at selskapet torsdag kveld meldte at det ikke ville utbetale noe utbytte for tredje kvartal.

«Etter sommeren hadde konsernet en betydelig long-posisjon, primært i tonnasje posisjonert i Atlanterhavsbassenget. Det forventede sesongmessige oppsvinget i Atlanterhavsbassenger ble imidlertid ikke realisert», het det i meldingen.

Ellers tok toppsjefen i BerGenBio, Martin Olin, hatten sin og gikk ut døren til det kriserammede selskapet. Siden nyttår er aksjen ned over 60 prosent, og markedet virket ikke å like Olins exit. Aksjen ble fredag sendt ned ytterligere 9,7 prosent.

Etter at EAM Solar på torsdag meldte at selskapet anker beslutningen i straffesaken i Milano, steg aksjen 131 prosent. Fredagen ble imidlertid bitrere for aksjonærene, som måtte se kursen falle 17,5 prosent. Rettsprosessen er knyttet til kjøpet av 31 solkraftverk i Italia i 2014.

Aksjen som endte med tredje høyest omsetning på Oslo Børs, bak Equinor og Norsk Hydro, var Treasure-aksjen, med en omsetning på 318 millioner. Aksjen steg 2,6 prosent.

På fredag annonserte storaksjonæren Wilh. Wilhelmsen at det kjøpte rett i overkant av 4 millioner aksjer til en kurs på 28,50 kroner. Wilh. Wilhelmsen, gjennom handelen på 114 millioner kroner – sto dermed for i hvert fall en tredjedel av omsetningen i Treasure på fredag.