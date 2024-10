Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at Nvidia, verdens mest verdifulle selskap etter Apple, steg til ny all-time high mandag på forventninger om sterke tall for tredje kvartal.

«For øvrig var det teknologiselskapene som ledet an i går, tett fulgt av selskaper innen forsyning. Energiselskaper derimot falt noe tilbake, mens alle andre sektorer steg. Med andre ord var det en bred oppgang på Wall Street. Både Dow Jones Industrial Average og S&P 500 nådde ny all-time high for n-te gang i år», skriver Berntsen.

Analytikeren trekker også frem at oljeprisen var i fokus mandag kveld.

«Prisen falt markant etter meldinger om at Israel ikke planlegger å ramme iranske oljeanlegg i et eventuelt gjengjeldelsesangrep, som følge av de siste tiders hendelser i regionen. Det er naturlig å anta at amerikanske myndigheter har lagt betydelig press på Israel for å roe ned spenningsnivået i Midtøsten, da en eskalering kan få uforutsette konsekvenser for «alle»», påpeker Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia. I Japan styrkes Nikkei 1,34 prosent, og har på det meste vært oppe i 40.230 poeng, opp 1,5 prosent. Det er indeksens høyeste nivå på tre måneder. Den bredere Topix-indeksen klatrer 1,02 prosent.

Den volatile stemningen fortsetter i Kina, og Shanghai Composite faller nå 0,52 prosent. CSI 300-indeksen er ned 0,47 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 1,34 prosent.

Kina la etter at børsen stengte mandag frem skuffende handelstall for september, melder CNBC. Eksporten vokste 2,4 prosent mot samme periode i fjor, mens importen var opp 0,3 prosent. Ingen av tallene innfridde økonomenes forventninger.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 3,05 prosent til 75,10 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,06 prosent til 71,57 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

På ukens første handelsdag endte industritunge Dow Jones opp 0,47 prosent til 43.065,68 poeng, som er ny sluttrekord. S&P 500 endte opp 0,77 prosent til 5.859,95 poeng, som er nok en ny sluttrekord for den brede indeksen.

Teknologiindeksen Nasdaq ledet an gjennom handelsdagen og endte til slutt opp 0,87 prosent til 18.502,69 poeng.

Goldman Sachs steg 1,3 prosent i forkant av morgendagens kvartalstall. Før helgen leverte JP Morgan og Wells Fargo sine resultater, og steg markant fredag. Mandag steg Wells Fargo 1,97 prosent, men JP Morgan falt 0,28 prosent.

United Airlines steg 2,8 prosent, og Trump-aksjen Trump Media & Technology steg hele 18,39 prosent, med rett over tre uker igjen til det amerikanske presidentvalget.

Oslo Børs

Bevegelsene var ikke store på Oslo Børs mandag. Hovedindeksen endte dagen på 1.450,12 etter en oppgang på marginale 0,06 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.986 millioner kroner.

Kongsberg Gruppen utmerket seg positivt og steg 4 prosent til 1.117 kroner på dagens nest høyeste volum på en kontrakt med nederlandske myndigheter som kjøper luftvernsystemer for rundt 11 milliarder kroner. Aksjen var oppe i 1.119 kroner på det høyeste i dag, fire kroner fra all-time high.

EAM Solar steg 131 prosent. Selskapet meldte mandag at subsidieordningen ved ett av de fire italienske kraftverkene er gjenopprettet, og at de nå får etterbetalt 14 millioner kroner.

Blant taperne var TGS som falt 3,7 prosent etter at Danske Bank nedgraderte aksjen til selg og mer enn halverte kursmålet til 70 kroner. ABG Sundal Collier tok ned kursmålet fra 150 til 140 kroner, men beholdt kjøpsanbefalingen.