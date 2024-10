Gjensidige faller 1,5 prosent til 196,60 kroner etter at HSBC har nedgradert til en «reduce»-anbefaling. Samtidig har ABG Sundal Collier gjentatt sin kjøpsanbefaling med kursmål 216,50 kroner.

Laksebyks på analyse

Utslagene er stort sett relativt beskjedne blant de mest omsatte, og på den positive siden utmerker blant andre Norsk Hydro, Frontline, Golden Ocean og Nordic Semiconductor seg med 1-2 prosent oppgang.

Prosafe har fredag oppdatert investorene med at flåteutnyttelsen kom inn på 57 prosent i tredje kvartal. Aksjen trakk først opp over 4 prosent, men har nå snudd ned nesten 4 prosent.

Gigante Salmon spretter opp over 5 prosent til 7,20 kroner etter at Carnegie har tatt opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og kursmål 13 kroner. Samme meglerhus har også tatt opp dekning av to andre landbaserte oppdrettere med kjøpsanbefalinger, og Andfjord Salmon og Salmon Evolution stiger 0,5-1 prosent.

Magnora går fredag eksklusive utbytte på 0,187 kroner, men aksjen stiger likevel 0,9 prosent (0,20 kroner) så langt. Analytiker Jørgen Andreas Lande i Danske Bank skrev i en analyse tidligere denne uken at «caset er høyst intakt», til tross for at inntektene overrasket negativt i tredje kvartal. Med et kursmål uendret på 45 kroner står han på at aksjen er en doblingskandidat.

Skrekkaksje snur opp

Arctic Bioscience trakk videre nedover i tidlig handel, men har nå snudd opp 3,5 prosent i det som har vært en skrekkuke etter tirsdagens nedslående beskjed om at HeROPA-studien innenfor psoriasis foreløpig ikke har vist noen signifikant effekt seks måneder inn i fase 2-studien.

Beskjeden sendte aksjen ned hele 77 prosent tirsdag. På kurs 2,40 kroner fredag morgen er aksjen ned over 82 prosent så langt denne uken. ABG Sundal Collier har fredag nedgradert Arctic Bioscience fra kjøp til hold og tatt ned kursmålet fra 17, til 2,50 kroner.

Høyt på vinnerlisten finner vi Strongpoint, som spretter opp over 6 prosent på dagens rapport som viste at selskapet snudde til overskudd i tredje kvartal. Vi tar med Aqua Bio Technology som klatrer drøye 2 prosent til 3,05 kroner etter å ha landet en rettet emisjon på 115 millioner til kurs 3 kroner. Emisjonen gjøres for å fullføre oppkjøpet av JetCarrier.

EAM har steget voldsomt i oktober, og fredag legger aksjen på seg over 30 nye prosent.

Les også Advarer mot ni aksjer Investtechs taperportefølje har falt 77 prosent hittil i år. I samme periode har Oslo Børs steget 10 prosent.

Oljeprisene stiger noe

Brent-olje for desember-levering stiger fredag morgen 0,4 prosent (27 cent) til 74,74 dollar pr. fat, og er litt opp fra 74,48 dollar da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 71,00 dollar pr. fat.

Oljeprisene får støtte av overraskende lagertrekk i USA torsdag, men er likevel på vei mot sin svakeste uke på over en måned.

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste at råoljelagrene falt 2,2 millioner fat til 420,5 millioner fat i forrige uke, mot ventet en lagerbygging på 2,3 millioner fat ifølge Trading Economics.

Equinor stiger 0,9 prosent, det samme gjør Aker BP.