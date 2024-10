Mandag morgen kom meldingen om at storbanken DNB kjøper Carnegie Holding AB fra Altor og minoritetsaksjonærene for 12 milliarder svenske kroner.

Ifølge meldingen forventes det at transaksjonen vil bli gjennomført i løpet av første halvår av 2025.

– Vi har sett på muligheter for å løfte ambisjonsnivået, og da er det naturlig å se på tilleggserverv. Da vi forstod at Carnegie potensielt skulle selges, så var dette en naturlig virksomhet for oss å se på, sier finansdirektør i DNB, Ida Lerner, under Børsmorgen mandag morgen.

– Har dere fått Carnegie på salg, spør aksjekommentater Karl Johan Molnes, som spekulerer i at Altor kanskje trenger pengene for å spytte inn i investeringsselskapets svenske batterisatsing Northvolt.

– Nei, det får man ikke. Dette er et utrolig sterkt selskap, og jeg mener en pris som er tolv ganger pris over inntjening (P/E) er en god pris for både DNB og aksjonærene, sier Lerner.

Videre påpeker programleder Marius Lorentzen at vi ligger foran en periode der renteinntektene kan komme under press, grunnet potensielle rentekutt fra den norske sentralbanken, og spør finansdirektøren om dette er et grep for å sikre inntektene til DNB fremover.

– Vårt ansvar er å sikre at DNB er en sterk og solid bank uansett hvilken syklus man befinner seg i, og da vi er i en periode der rentene sannsynligvis skal ned, så er det viktig for oss å styrke andre inntektsformer. Da er kapitalinntekter viktig for oss å videreutvikle, svarer Lerner.

– Er dette en krevende fusjon å få godkjent av konkurransemyndigheter?

– Jeg skal ikke spekulere i den prosessen, men vår vurderinger er at dette er en transaksjon som er gjennomførbar, sier Lerner.