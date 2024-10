Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,3 prosent til 1.438,55 poeng mandag.

Dagens bevegelser

REC Silicon meldte mandag morgen at forsinket polysilisiumtesting av en tredjepart har ført til utsatt første skipning fra Moses Lake. Forsinkelsen setter nå fart på emisjonsryktene, og SpareBank1 Markets-analytiker Jonas Fremming sier til Finansavisen at kapitalbehov kan være så stort som 100 millioner dollar. Aksjen endte dagen ned 20,1 prosent til 8,35 kroner.

Investeringsselskapet Aega endte dagen ned 63,8 prosent til 0,62 kroner, etter at aksjen fredag skjøt opp 289 prosent på en melding om at Svend Egil Larsen nå eier 5,03 prosent av selskapet. Mandag ble det meldt at Aega-sjef Nils P. Skaset har solgt 100.000 aksjer, og en times tid før børsslutt meldte selskapet at Svend Egil Larsen har solgt alle sine 1.197.607 aksjer i selskapet.

I morgentimene ble det kjent at DNB kjøper opp Carnegie Holding AB fra Altor og minoritetsaksjonærene for 12 milliarder svenske kroner, men det ga lite kursutslag på DNB-aksjen, som endte dagen opp 0,9 prosent til 223,80 kroner.

Carnegies netto årlige resultatbidrag til DNB forventes å være i overkant av 1 milliard svenske kroner fra 2025. Jan Petter Sissener og Robert Næss er entusiastiske til DNBs kjøp.

– Dette er et kjøp jeg tror børsen vil like. Kjøpet er i hjertet av DNBs forretningsvirksomhet, som nå blir styrket. De betaler selvfølgelig for Carnegie, men de kan også hente ut synergier, sa Næss til Finansavisen.

Les også Kjerstin Braathen: – Ingen planer om nedbemanninger DNB vil bli Nordens ledende investeringsbank. DNB Markets, som allerede er størst i Norge, vil beholde alle Carnegies ansatte i Oslo etter oppkjøpet.

Subsea-leverandøren Argeo endte opp 3,0 prosent til 10,36 kroner etter salg av ikke-strategisk utstyr og en sale-leaseback-avtale for 13 millioner dollar, tilsvarende cirka 142 millioner kroner.

Horisont Energi har inngått et samarbeid med et globalt teknologiselskap for utvikling av karbonfangst- og lagringsprosjekt. Aksjen endte opp 7,1 prosent til 3,00 kroner mandag.

Norske Skog falt 9,1 prosent til 26,30 kroner etter at flere meglerhus kutter sine kursmål på aksjen etter forrige ukes resultatrapport.

Oljeprisen

Ved stengetid på børsen ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 73,92 dollar, opp 1,4 prosent. Brent-oljen med levering i desember omsettes for 73,90 dollar, opp 1,1 prosent.

Oljeselskapene steg mandag, der Equinor endte opp 1,6 prosent til 267,10 kroner, Aker BP opp 1,1 prosent til 232,40 kroner og Vår Energi 0,7 prosent til 35,04 kroner.