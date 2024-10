Varsler kraftig smell med Trump-seier

Goldman Sachs tror euroen kan svekke seg med opp mot 10 prosent mot dollar dersom Donald Trump vinner presidentvalget i USA 5. november og innfører høyere tollsatser og skattekutt, melder Reuters.

Finansgiganten anslår at en global tollsats på 10 prosent og 20 prosent på kinesisk import, kombinert med skattekutt hjemme i USA, kan utløse en kraftig dollarstyrking samt et fall på 8–10 prosent for euroen.

Under et Bloomberg-intervju i forrige uke hevdet Trump at «toll» er det fineste ordet han vet om, og han argumenterte for at høye tollsatser vil bidra til sterk vekst i investeringene i USA, og dermed sterk oppgang i økonomien. «Toll virker ikke slik Trump indikerer,» kontret seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets tidligere denne uken.

Forøvrig anbefaler japanske Mitsubishi UFJ Financial Group å satse på amerikanske dollar mot norske kroner som et veddemål på at Trump vinner valget.

Gullrush

I tillegg til dollaren driver Trump også opp gullprisene, skal man tro råvarestrateg Ole Hansen i Saxo Bank.

Gullprisen setter nye rekorder omtrent hver dag for tiden.

Med bare to uker igjen til valget, skal det nå være dødt løp mellom de to presidentkandidatene Trump og Kamala Harris – både nasjonalt og i de syv vippestatene. Harris leder imidlertid klart i pengekappløpet, viser en ny analyse.