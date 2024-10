Bare to uker gjenstår før amerikanerne skal velge hvem av Kamala Harris og Donald Trump som blir USAs 47. president. En såkalt «poll tracker» fra Financial Times viser dødt løp mellom de to kandidatene – både nasjonalt og i de syv vippestatene.

Trump har dermed tatt igjen Harris, som i samme måling i forrige uke hadde 2,6 prosentpoengs forsprang på landsbasis.

Et innbringende kvartal

Men i pengekappløpet distanseres Trump, viser en analyse avisen har gjort av de seneste dokumentene sendt inn til Federal Election Commission (FEC). Analysen viser at Harris-kampanjen og grupperingene som støtter henne har hentet inn 971 millioner dollar fra 1. juli og ut september.

Det er like mye som Trump-kampanjens samlede innhenting siden starten av januar 2023.

Harris har mottatt bidrag fra 4,9 millioner donorer siden hun overtok Demokratenes presidentkandidatur fra Joe Biden 21. juli – mer enn tre ganger så mange som Trump med sine 1,37 millioner donorer i samme periode.

Les også Donald Trump er usedvanlig svak

«Super-PAC-er» jevner ut

Financial Times understreker at pengeracet jevner seg veldig ut når tall fra de såkalte «super-PAC-ene» (political action committees) blir inkludert. «Super-PAC-er» kan – i motsetning til politiske kandidater – samle inn ubegrensede beløp fra enkeltpersoner.

Fra januar 2023 til slutten av september 2024 samlet Biden/Harris-kampanjen inn 1,58 milliarder dollar, 686 millioner dollar mer enn Trump-kampanjen. Inklusive «super-PAC-er» har grupperinger som støtter Biden/Harris samlet inn 1,89 milliarder dollar, omkring 370 millioner dollar mer enn grupperingene som støtter Trump.

«Super-PAC-er» har ifølge avisen samlet inn nesten halvparten av Trumps totale midler. Fire milliardærer – Timothy Mellon, Miriam Adelson, Elon Musk og Richard Uihlein – står alene for 395 millioner dollar.

Harris har også hentet støtte fra milliardærer. I tredje kvartal mottok eksempelvis «super-PAC-en» Future Forward 5 millioner dollar fra Illinois-guvernør JB Pritzker og ytterligere 10 millioner dollar fra Facebook-medgründer Dustin Moskovitz. Sistnevnte hadde tidligere bidratt med 3 millioner dollar.

Les også Kryptogründer støtter Harris med 12 millioner dollar Medgründer Chris Larsen i kryptoselskapet Ripple skal ha donert nær 12 millioner dollar til Kamala Harris' valgkamp.

– Trump misforstår toll DNB Markets Knut A. Magnussen radbrekker Donald Trumps økonomiske plan i morgenrapporten mandag.

Goldman: Trump-seier er bullish for olje fra dag én Flere megleravdelinger i Goldman Sachs har samlet tankene sine før valget og deler nå de beste tipsene til investorer.

«Grasrotfinansiering»

Financial Times-analysen viser videre at Harris-kampanjen har tre dager med «grasrotfinansiering» som overgår Trump-kampanjen. Grupperinger som støtter Republikanernes kandidat fikk donasjoner fra over 400.000 personer da Trump ble dømt i den såkalte hysjpengesaken.

Grupperinger som støtter Harris mottok mer enn 600.000 enkeltbidrag i hver av de første to dagene etter at Joe Biden trakk seg.