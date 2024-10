Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, er usikker på hvilken retning hovedindeksen på Oslo Børs vil gå fra start fredag. Han anslår at Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet minus 0,5 til pluss 0,3 prosent.

Wall Street

De toneangivende indeksene på Wall Street endte torsdag blandet.

Ukens fjerde handelsdag på Wall Street endte med nedgang for industritunge Dow Jones for fjerde dag på rad. Dow Jones-indeksen falt 0,33 prosent til 42.374,89.

Sentimentet var ulikt for de to andre hovedindeksene. Brede S&P 500 steg 0,21 prosent til 5.809,86 som første dag med oppgang på én uke, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,76 prosent til 18.415,49, hovedsakelig drevet av Tesla-aksjen.

Østen

Før helgens valg i Japan faller børsene i Japan.

I tillegg falt inflasjonstallet for hovedstaden Tokyo fra 2,2 prosent i september, til 1,8 prosent i oktober. Kjerneinflasjonen falt fra 2 til 1,8 prosent.

Fredag er Nikkei 225 ned med 1 prosent, til 37.746 poeng og Topix-indeksen er ned 1 prosent til 2.610 poeng.

Valget avholdes søndag.

I Kina stiger Shanghai Composite med 0,8 prosent, mens CSI 300 stiger 1,1 prosent. Hang Seng-indeksen fra Hongkong stiger 1,1 prosent. I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,3 prosent.

Oljeprisen stiger

Prisen på desemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent har siden midnatt steget 0,2 prosent, til 74,50 dollar pr. fat. Novemberkontrakten for et fat med WTI-oljen har også steget 0,2 prosent siden midnatt, til 70,30 dollar.

Blant de mest sentrale uromomentene for oljeprisen er helgens møte i NPC-komitéen i Kina.

I tillegg er det stadig knyttet usikkerhet til hvordan Israel vil svare på Irans rakettangrep fra starten av måneden. Her spekuleres det i hvorvidt Israel vil angripe Irans evne til å produsere olje, samt infrastrukturen rundt.

Oppgang på Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,45 prosent til 1.446,48. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,9 milliarder kroner.

Equinor steg 2,7 prosent til 274,70 kroner. Selskapets kvartalstall torsdag morgen var litt svakere enn konsensus , men «veldig som forventet» og «kjedelig» , ifølge Nordea-analytiker. Under en spørsmålsrunde med analytikere ble Equinor-ledelsen grillet om aksjekjøpet i Ørsted.

Aker BP steg 0,3 prosent til 229,20 kroner. Vår Energi falt derimot 1,3 prosent til 35,46 kroner. Okea , som meldte om lavere produksjon og høyere salg i tredje kvartal, steg 2,0 prosent til 22,70 kroner.

Kongsberg Gruppen steg 4,9 prosent til 1.168,00 kroner på høy omsetning. Forsvars- og teknologikonsernet la frem langt sterkere tredjekvartalstall enn ventet , og konsernsjef Geir Håøy var «spesielt godt fornøyd» med utviklingen i Kongsberg Maritime.