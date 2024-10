Oslo Børs i grønt – Aker BP rett opp på tall

Oslo Børs åpner i grønt onsdag. Etter en times handel står hovedindeksen i 1.450,75, en oppgang på 0,1 prosent.

Tungvektere i ilden

En bukett av selskaper har levert tall for tredje kvartal onsdag morgen.

Aker BP startet ballet. Fasiten ble et driftsresultat (EBIT) på 1,7 milliarder dollar.

– Det er et sterkt kvartal som vanlig. Norges beste oljeselskap, sa ABG-analytiker John Olaisen, som spådde oppgang fra start.

Og han fikk rett. Fra start går aksjen rett opp 2,3 prosent til 230,40 kroner.

Neste tungvekter ut var Telenor . Teknologigiganten tjente 4,7 milliarder før skatt i tredje kvartal, godt over analytikernes forventning. Samtidig legger det frem oppdaterte utsikter for 2024. Aksjen stiger over 5 prosent til 137,70 kroner.

Like godt mottatt er ikke tallene fra bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen, som leverte et resultat på 259 millioner dollar i tredje kvartal. Resultatet var 20 millioner dollar svakere enn i tredje kvartal i fjor og 56 millioner dollar svakere enn i andre kvartal i år. Aksjen faller hele 9,6 prosent til 108,10 kroner.