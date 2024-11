Bjellesau-favoritt stiger etter fullført oppkjøp

Sist oppdatert kl. 15:55

Hovedindeksen er ned 0,1 prosent til 1.429,76 poeng på ukens siste handelsdag. Oslo Børs ligger med det an til en nedgang på 1,2 prosent for uken.

Resultatsesongen i full sving

Aker Horizons la frem tall i morgentimene, og tar nedskrivninger på 1,6 milliarder kroner. Kjell Inge Røkkes fornybarselskap melder i rapporten at fokuset i datterselskapet Mainstream vris vekk fra trøbbelet i Chile. Aksjen faller 7,6 prosent til 2,30 kroner.

Et annet Røkke-selskap, Aker Biomarine, la også frem tall i morgentimene. Selskapet meldte om en justert ebitda på 8,4 millioner dollar i tredje kvartal, opp fra 7,6 millioner i samme periode i fjor. Ifølge meglerhuset Arctic var tallene litt over konsensus på 7,9 millioner dollar, men under meglerhusets estimater. Aksjen faller 6,6 prosent.

Scatec sin rapport for tredje kvartal viste en klar resultatforbedring. Fornybarselskapet slo med det analytikernes forventninger. Aksjen stiger 2,6 prosent til 81,70 kroner.

– Dette var akkurat det vi ønsket oss. Etter vår mening gjør Scatec alt riktig, sier Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård til Finansavisen.

Røkke-aksje korrigerer ned

Dof Group opplyser i en børsmelding at de har fullført oppkjøpet av Maersk Supply Service, som selskapet annonserte i sommer. Maersk-selskapet ble kjøpt for 577 millioner dollar i kontanter og aksjer. Dof-aksjen stiger 0,1 prosent.

Aker Solutions korrigerer ned 8,6 prosent til 47,74 kroner etter gårsdagens oppgang på 13,6 prosent som følge av fremleggelsen av kvartalstallene . Røkke-selskapet hadde også en sprek oppgang på 5,8 prosent onsdag. Noe av nedgangen fredag kan skyldes at DNB Markets tar ned sin anbefaling på Aker Solutions fra hold til selg.