Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at oppløftende resultater fra Amazon bidro til en oppgang på Wall Street fredag.

«Oppturen kommer etter flere vanskelige dager med sprikende signaler fra noen av de aller største selskapene, deriblant Alphabet, Microsoft, Apple og Meta. Hvorvidt november blir mer oppløftende enn oktober, gjenstår å se», skriver han.

«Historisk sett har november vært en av de mest stabile og innbringende månedene for verdens investorer. Imidlertid behøver ikke historien å gjenta seg, gitt den store usikkerheten knyttet til det amerikanske presidentvalget som finner sted tirsdag», påpeker Berntsen.

Asia

I Kina styrkes Shanghai Composite 0,38 prosent, mens CSI 300 er opp 0,56 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger marginale 0,03 prosent.

Investorene vil ifølge CNBC nå følge ekstra nøye med på det kinesiske parlamentsmøtet, som er planlagt å starte mandag og vil vare ut uken. Det er forventet at kinesiske myndigheter i den forbindelse vil kunngjøre flere detaljer rundt sine finanspolitiske støttetiltak.

Markedene i Japan er mandag stengt som følge av en helligdag.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er mandag morgen opp 1,63 prosent til 74,29 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,76 prosent til 70,71 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

New York-børsen avsluttet uken med bred oppgang. Nasdaq-indeksen steg 0,80 prosent til 18.239,92 poeng, mens Dow Jones endte opp 0,69 prosent til 42.052,19 poeng. S&P 500 stengte med oppgang på 0,41 prosent til 5.728,80 poeng. Til tross for dagens positive utvikling var samtlige indekser i rødt for uken.

Amazon-aksjen hoppet 6,19 prosent til 197,93 dollar etter at selskapet kunne melde om tall som oversteg forventningene til analytikerne på både top- og bunnlinje.

Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA økte med beskjedne 12.000 personer i oktober, langt under forventningene på 113.000. Tallet omtales som månedens viktigste nøkkeltall.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte opp 0,1 prosent til 1.433,20 poeng på ukens siste handelsdag. Oslo Børs fikk med det en nedgang på 1,0 prosent for uken.