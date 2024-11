Røkke-aksje i all-time low

I helgen kom det frem at bjellesau Helge Gåsø har fått smaken på lakseaksjer. På to handler, fordelt mellom Mowi og Salmar, hamstrer han lakseaksjer for rett i underkant av 550 millioner kroner.

Mandag meldte også Mattilsynet at det mistenker bakteriell nyresyke (BKD) ved Salmars stamfiskproduksjon på Reistad i Vestnes kommune, ifølge TDN Direkt.

Mandag endte Mowi ned 0,2 prosent, mens Salmar falt 1,8 prosent.

Shelf Drilling meldte mandag om to kontraktsforlengelser for de to jackup-riggene «Shelf Drilling Chaophraya» og «Shelf Drilling Krathong» med Chevron Thailand. Begge riggene forlenges med to år. Kontrakten har en verdi på rundt 197 millioner dollar, tilsvarende om lag 2,1 milliarder kroner.

Shelf-aksjen steg 5,2 prosent. Så langt i år har den falt over 47 prosent.

Argeo-aksjen hadde også medvind i seilene på mandag. Selskapet meldte på morgenen at det har inngått en åtteårig avtale for innhenting, prosessering og salg av multiklientdata med Surinams olje- og gassregulator og det statlige oljeselskapet, og aksjen steg 8,8 prosent.

Dagens store taper (prosentvis) var uten tvil det kriserammede oljeselskapet Seacrest Petroleo . Aksjen falt 41,4 prosent i etterkant av at det forrige uke kom frem at selskapet ikke har meldt om et oljeutslipp i Brasil, noe som skapte mediestorm i sambalandet.

På fredag steg Scatec 3,8 prosent etter å ha lagt frem en kvartalsrapport hvor resultatet etter skatt på et år gikk fra 95 millioner til 1,65 milliarder. Mandag var en rekke meglerhus ute med nye estimater. Blant annet oppgraderte SEB-analytiker Anders Rosenlund aksjen fra hold til kjøp, og satt opp kursmålet fra 86 til 100 kroner.

Mandag steg Scatec-aksjen videre, og klatret 4,8 prosent til 86,60 kroner.

Til slutt kan mandagens svingninger i Codelab Capital-aksjen nevnes. På sitt høyeste steg den over 27 prosent, før oppgangen falt til 14 prosent. Deretter steg aksjen på nytt over 20 prosent, før den stengte med en oppgang på 6,3 prosent. Det var ikke registrert noen nyheter om selskapet.