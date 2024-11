Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,5 prosent til 1.421,23 poeng torsdag.

Dagens bevegelser

Et av de mange selskapene som la frem sin kvartalsrapport i morgentimene torsdag var Rec Silicon, som endte dagen ned 30 prosent til 5,00 kroner pr. aksje. Selskapet endte kvartalet med et et ebitda-tap på 42,7 millioner dollar, som hovedsakelig skyldes lavere salg og produksjon som følge av en planlagt vedlikeholdsstans ved Butte-anlegget.

SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming skriver i en analyse at han nedjusterer ebitda-estimatet for 2024 med 52 prosent. – Vi anbefaler at man holder seg unna aksjen for øyeblikket, skriver han i analysen.

Blant aksjene som steg mest steg Hexagon Composites 17,8 prosent til 48,55 kroner etter å ha vist økt effektivitet og styrkede salg innen tunge kjøretøyer, som har snudd resultatet fra underskudd til overskudd. Hexagon leverer løsninger for lagring, transport og konvertering til ren energi innen transport og industri.

XXL ble dagens børstaper etter en emisjon. Selskapet la frem skuffende tall på onsdag, og selskapet meldte samtidig at det må hente penger ved en emisjon med rabatt på hele 77 prosent. Aksjen falt 65,3 prosent til 11,90 kroner.

AutoStore la frem tall grytidlig på morgenen, og kunne vise til en ordreinngang på 143,9 millioner dollar, som er 5,1 prosent lavere enn samme periode i fjor, og flat utvikling siden andre kvartal. Aksjen steg 6,1 prosent til 10,96 kroner.

Oljeserviceselskapet Odfjell Technology , spunnet ut fra Odfjell Drilling, mer enn halverte bunnlinjen i tredje kvartal. Selskapet oppjusterer imidlertid utbyttet, og vil utbetale totalt 60 millioner kroner. Torsdag endte aksjen ned 7,1 prosent til 48,05 kroner.