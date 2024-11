10.000 Nordnet-kunder med på børseventyr

Elon Musks tette bånd til Donald Trump har vært gull verdt for Tesla-aksjonærene. Etter Trumps seier i presidentvalget har Tesla-aksjen skutt til himmels på New York-børsen.

Denne uken steg Tesla 31 prosent, og de siste tre månedene er kursoppgangen på hele 62 prosent. Nå er elbilprodusentens markedsverdi på 1.031 milliarder dollar.

– Tesla har alltid vært en av aksjene kundene har elsket, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Tall fra nettmegleren Nordnet viser at 10.061 norske kunder eier Tesla-aksjer for til sammen nesten 3,5 milliarder kroner. I gjennomsnitt eier norske Nordnet-kunder Tesla for 347.236 kroner.

– Mange har over lang tid eid mye Tesla-aksjer, og dette har vært veldig lønnsomt, så her er det mange som har tjent mye penger, og det er svært gledelig, sier Johannesen.

Veddemål på Trump-seier

I september handlet Nordnet-kundene Tesla-aksjer for 134,6 millioner kroner, mens omsetningen var 319,4 millioner kroner i oktober. Hittil i november beløper omsetningen seg til 124,2 millioner kroner. Fellesnevneren de siste tre månedene er at kundene har nettosolgt aksjer.

– Mange av Nordnet-kundene har nok handlet denne aksjen som et veddemål på Donald Trump-seier, som har vist seg å være et riktig valg, sier Johannesen.

Han trekker frem at Tesla har vært en viktig bidragsyter til at de amerikanske indeksene har løftet seg den siste tiden.

– En positiv kvartalsrapport, hvor markedet sendte aksjen opp 22 prosent, var starten på oppturen. I tillegg skal man heller ikke unngå å nevne at Donald Trumps seier i presidentvalget har virket positivt på Elon Musk og Tesla. Antagelig priser markedet inn økte fordeler for Tesla som selskap, gitt Trump og Musks forhold gjennom valgkampen, sier investeringsøkonomen.

– Ekstremt høyt

Den 23. oktober la Tesla frem kvartalstall som viste en omsetning på 25,2 milliarder dollar, på nivå med analytikerens forventninger.

Inntjeningen pr. aksje i tredje kvartal kom inn på 0,72 dollar, mens konsensus av analytikerne ventet 0,58 dollar.

– Fundamentalt har Tesla-aksjen alltid vært dyr, men den siste tids oppgang har ført til at aksjen handler på nesten 90 ganger neste års inntjening. Dette er selvsagt ekstremt høyt, men med politisk velvilje fra Trump-administrasjonen kan dette bidra til høy vekst i inntjeningen fremover. Det er i alle fall det markedet tror, sier Johannesen.