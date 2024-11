Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [-1, -0,2] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at oppturen på Wall Street etter Trumps valgseier fortsatte mandag, og nok en gang var det de mindre selskapene i Russell 2000-indeksen som ledet an.

«Den brede og kanskje viktigste børsindeksen i verden, S&P 500, steg også og passerte 6000 poeng for første gang i historien. Børsbildet i resten av verden har derimot vært mer blandet, preget av frykt for økt proteksjonisme med Trump som president i USA», skriver han.

Berntsen påpeker også at økt proteksjonisme kan skape betydelig uro på verdens børser, med negative konsekvenser for både amerikanske og internasjonale selskaper.

«Sannsynligheten for at Trump vil myke opp tonen mot Europa og Kina er imidlertid betydelig, ettersom republikanernes økonomiske støttespillere kan, eller vil, tvinge frem en mer pragmatisk tilnærming til handelspolitikken. Dette kan resultere i forsøk på å inngå avtaler som både reduserer proteksjonistisk retorikk og skaper større forutsigbarhet for globale markeder», skriver han videre.

Asia

Det er bredt fall på børsene i Asia tirsdag morgen, til tross for at stadig settes nye rekorder på Wall Street etter forrige ukes presidentvalg.

I Japan faller Nikkei 0,94 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,15 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,32 prosent, mens CSI 300 klatrer marginale 0,03 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 2,27 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er tirsdag morgen ned 0,22 prosent til 71,67 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,28 prosent til 67,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,21dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

For Dow Jones er dette første gang indeksen stenger over grensen på 44.000. Indeksen bikket en intradag topp på 44.486,70. Også S&P 500 bikket en ny topp på 6.017,31, og stengte over 6.000 for første gang

Tirsdag endte Nasdaq opp 0,06 prosent til 19.298,76. Dow Jones steg 0,69 prosent til 44.293,13. S&P 500 gikk opp 0,10 prosent til 6.001,40.

Festen fortsetter for Trump-kompis Elon Musk og hans Tesla. Fredag steg aksjen over åtte prosent, og den stiger ytterligere 9 prosent mandag. Tesla har fått vind i seilene etter at Donald Trump vant valget i USA, og er opp nær 40 prosent på en uke.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,23 prosent til 1.419,61 poeng mandag.

Flyselskapet Norse steg hele 41,5 prosent til 4,18 kroner. Aksjen har gått som en kule den siste uken - opp 114,5 prosent. Fredag steg aksjen 24,7 prosent etter at flyselskapet rapporterte en 16 prosent økning i passasjertallet for oktober sammenlignet med samme periode i fjor.

Sats steg over 3 prosent på fredag og fortsatte oppgangen mandag, opp 6,5 prosent til 24,50 kroner. Fire av landets desidert beste investorer er med på oppturen.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

HydrogenPro: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00