Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

I sin morgenrapport spør analytikeren om Nvidia kan overraske markedet nok en gang når de leverer sine resultater for tredje kvartal på onsdag?

«Dette er et av de store spørsmålene investorene får svar på denne uken. Forrige uke var for øvrig svak, både på Wall Street og i resten av verden. Om november har mer å by på, gjenstår å se. Historisk sett er november imidlertid den beste måneden for aksjemarkedene», skriver han.

Berntsen påpeker også at børsene i Asia startet uken blandet.

«Sørkoreanske Kospi skilte seg ut på oppsiden, godt hjulpet av Samsung Electronics som varslet storstilt tilbakekjøp av egne aksjer», skriver han.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia mandag morgen, uten de helt store hendelsene.

I Japan faller Nikkei 1,06 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,74 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,00 prosent, og CSI 300 er opp 0,75 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 1,04 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er mandag morgen opp 0,18 prosent til 71,17 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,22 prosent til 67,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,32 prosent til 5.870,62. Industritunge Dow Jones falt 0,70 prosent til 43.444,93. Teknologiindeksen Nasdaq gikk ned 2,24 prosent til 18.680,12.

Torsdag ble det kjent at påtroppende president Donald Trump planlegger å fjerne skattefradraget på 7.500 dollar for kjøp av elbil. Representanter fra Tesla støtter forslaget, da det vil presse ut mindre lønnsomme elbilselskaper. Likevel fikk Tesla-aksjen en knekk på nær 6 prosent torsdag. Fredag steg aksjen 3,3 prosent.

Kommende president Trump peker på vaksineskeptiker Robert F. Kennedy Jr. som USAs neste helseminister. Nominasjonen førte til brede fall i vaksine- og medisinprodusenter. Pfizer falt 4,6 prosent, mens Moderna falt 7,5 prosent og Biontech gikk ned 3,7 prosent.