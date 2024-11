(Saken oppdateres)

Oslo Børs er ned 0,5 prosent til 1.437,84 poeng mandag.

Brent-olje for levering i januar stiger 0,6 prosent til 71,49 dollar fatet. Nederlandsk gass er ned 1,3 prosent til 45,96 euro pr. megawattime.

Equinor deler ut 0,7 dollar pr. aksje og faller i tillegg 1,6 prosent til 259,15 kroner. Aker BP er ned 1,7 prosent til 225,60 kroner, og Vår Energi faller 1,5 prosent til 35,22 kroner.

Northern Ocean stiger 17,3 prosent til 8,75 kroner. Riggselskapet har signert med Equinor Energy, og boreriggen Deepsea Bollsta skal mobiliseres fra Namibia til Norge. Kontrakten er ventet å øke ordrereserven med 415 millioner kroner, tilsvarende 4,6 milliarder kroner.

Ferske aksjonærlister viser at flere kjente investorer har brukt anledningen til å kjøpe seg opp i Sats, etter at Stein Erik Hagen solgte seg ut i forrige uke. Den største kjøperen er Aasulv Tveitereid, som har sikret seg aksjer for 18 millioner kroner. Sats-aksjen stiger 2,9 prosent til 24,70 kroner, og er opp 62,9 prosent så langt i år.

Sea1 Offshore stiger 7,5 prosent til 28,10 kroner. Arctic Securities har tatt opp dekning av aksjen og ser nesten 70 prosent oppside i aksjen.

Sjømat i tet

SalMar rapporterte 1.041 millioner kroner i operasjonelt driftsresultat i tredje kvartal, noe høyere enn konsensus. Som følge av vanskelig biologi blir guidingen kuttet; norske slaktevolumer blir nedjustert fra 237.000 til 217.000 tonn for 2024.

Markedet svarer med å sende SalMar-aksjen opp 2,1 prosent til 570,00 kroner. Ellers er Austevoll Seafood opp 1,8 prosent, Lerøy opp 1,5 prosent, Mowi stiger 1,3 prosent, og Bakkafrost opp 0,7 prosent.

Shippingindeksen er opp 0,2 prosent. Øverst troner Höegh Autoliners som stiger 3,5 prosent. MPC Container Ships er opp 2,4 prosent, og Frontline stiger 0,1 prosent til 216,50 kroner.

Kongsberg Gruppen stiger 0,6 prosent til 1.207 kroner. Norsk Hydro faller 0,9 prosent, DNB er ned 0,5 prosent. Nordic Semiconductor faller 2,9 prosent til 96,12 kroner, og Yara er ned 0,7 prosent.

Norse-rally

REC Silicon er opp 4,7 prosent til 4,65 kroner etter at selskapet fredag meldte at deres forsinkede kvalifiseringsmateriale for polysilisium nå er gjennom tollen og fremme hos en tredjepart tilgjengelig for testing. Når testingen vil gjennomføres er imidlertid fortsatt usikkert.

BW Offshore falt 12,0 prosent etter kvartalsrapporten fredag. Aksjen blir mandag nedgradert av Pareto fra kjøp til hold, og kursmålet blir kuttet fra 34 til 27 kroner. Aksjen stiger 1,9 prosent til 27,60 kroner.

Norse Atlantic er opp 112,5 prosent den siste måneden og stiger 8,2 prosent mandag til 3,57 kroner. Norwegian er opp 1,7 prosent til 11,22 kroner.