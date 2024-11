Hovedindeksen på Oslo Børs hentet inn store deler av nedgangen mandag og endte ned 0,2 prosent til 1.441,81 poeng, etter å ha vært ned 0,9 prosent tidligere på dagen.

Oljeprisene ga god drahjelp som begynte å stige markant i 14-tiden. Ved børsslutt omsattes januarkontrakten til Brent-olje for 72,63 dollar, opp 2,2 prosent, etter å ha vært i rødt terreng tidligere på dagen.

Rally i helseaksjer

Flere helseaksjer utmerket seg. BerGenBio steg hele 40,9 prosent, mens Ultimovacs endte opp 37,0 prosent, begge på noe høyt volum. Thor Medical steg 7,2 prosent - femte dag på rad med oppgang.

SalMar leverte tall for tredje kvartal mandag, som viste et operasjonelt driftsresultat på 1.041 millioner kroner, noe høyere enn ventet. Selskapet venter dog lavere norske slaktevolumer i 2024, fra 237.000 til 217.000 tonn. Aksjen steg 1,6 prosent til 567,50 kroner. Mowi steg 1,2 prosent til 198,55 kroner, Austevoll Seafood endte opp 1,7 prosent til 99,20 kroner.

Les også 50 milliarder har forduftet: – Det er helt krise i sektoren Kurshavari blant norske bioteknologiselskaper har skremt vettet av investorene. – Det er nesten umulig å hente penger, sier Radforsk-sjef Jónas Einarsson.

Ser gull i utbombet sektor – Utfordringene byr på unike muligheter akkurat nå, sier Ingrid Teigland Akay i Hadean Ventures. Mens markedet er i knestående er hun klar for å være grådig.

Medvind i shipping

Equinor delte ut 0,7 dollar pr. aksje og falt i tillegg 0,6 prosent, til 261,85 kroner. Aker BP falt 1,7 prosent til 225,80 kroner, mens Vår Energi steg 0,6 prosent til 35,95 kroner.

Northern Ocean steg 13,9 prosent til 8,50 kroner. Riggselskapet har signert en kontrakt med Equinor Energy, og boreriggen Deepsea Bollsta skal mobiliseres fra Namibia til Norge. Kontrakten er ventet å øke ordrereserven med 415 millioner kroner, tilsvarende 4,6 milliarder kroner.

I shipping var dagens vinner Höegh Autoliners, som steg 4,8 prosent til 128,80 kroner. MPC Container Ships steg 3,5 prosent, og Frontline steg 1,3 prosent til 219,10 kroner. Shippingindeksen steg 1,35 prosent.

Sea1 Offshore klatret 5,9 prosent til 27,70 kroner. Arctic Securities har tatt opp dekning av aksjen og ser nesten 70 prosent oppside.

Les også Ratene kraftig i været Ratene i stortankmarkedet har strammet seg kraftig til i løpet av den seneste uken, men fortsatt ligger spotratene rundt 20.000 dollar dagen lavere enn på samme tidspunkt i fjor

Sprek Sats-aksje

Ferske aksjonærlister viser at flere kjente investorer har brukt anledningen til å kjøpe seg opp i Sats, etter at Stein Erik Hagen solgte seg ut i forrige uke. Den største kjøperen er Aasulv Tveitereid, som har sikret seg aksjer for 18 millioner kroner.

Sats-aksjen steg 1,5 prosent til 24,35 kroner og er så langt i år opp spreke 60,6 prosent.

REC Silicon klatret 2,5 prosent til 4,55 kroner etter at selskapet fredag meldte at deres forsinkede kvalifiseringsmateriale for polysilisium nå er gjennom tollen og fremme hos en tredjepart for testing. Når testingen vil gjennomføres, er imidlertid fortsatt usikkert.

BW Offshore falt 12,0 prosent etter kvartalsrapporten fredag. Aksjen ble mandag nedgradert av Pareto fra kjøp til hold, og kursmålet ble kuttet fra 34 til 27 kroner. Aksjen steg 3,3 prosent til 28,00 kroner.

Norse Atlantic steg 10,6 prosent til 3,65 kroner. Norwegian endte opp 1,1 prosent til 11,15 kroner.

Ellers steg Kongsberg Gruppen 0,3 prosent til 1.204 kroner, Norsk Hydro ned 0,5 prosent til 70,26 kroner, DNB falt 0,3 prosent, Yara endte ned 0,6 prosent, Schibsted A steg 0,8 prosent, Nordic Semiconductor falt 3,2 prosent til 95,76 kroner.