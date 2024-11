Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Nasdaq-indeksen utmerket seg på oppsiden mandag, godt hjulpet av Elon Musks Tesla.

«S&P 500 steg også, mens Dow Jones Industrial Average endte marginalt ned. Teslas autopilotsystemer kan få sitt store gjennombrudd i løpet av de neste årene, spesielt sett fra et regulatorisk perspektiv», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker også at de asiatiske investorene løftet børsindeksene i regionen tirsdag, noe som gir håp om drahjelp derfra i dag.

«De indiske børsene ledet an, tett fulgt av de australske. Etter Trumps seier i det amerikanske presidentvalget har usikkerheten på verdens børser økt. Det er imidlertid usikkert om de neste fire årene vil preges av økt proteksjonisme og omfattende handelskriger. En ny periode med Trump kan både skape utfordringer og muligheter for verdens finansmarkeder», skriver analytikeren.

Asia

I kjølvannet av at både S&P 500 og Nasdaq i USA ble styrket mandag kveld, stiger også de fleste av børsene i Asia tirsdag morgen-

I Japan stiger Nikkei 0,64 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,72 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,58 prosent, CSI er ned 0,15 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,10 prosent.

Under et finanstoppmøte i Hongkong i dag uttalte Kinas visestatsminister ifølge CNBC at Kina vil støtte Hongkongs innovasjon og økonomiske reformer, og styrke byens «finansielle konkurransekraft». Han gjentok også Beijings støtte til å «utforske og implementere» tiltak rettet mot å bygge Hongkong som er internasjonalt finanssenter.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er tirsdag morgen opp 0,10 prosent til 73,37 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,13 prosent til 69,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,63 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,39 prosent til 5.893,78. Industritunge Dow Jones falt 0,13 prosent til 43.390,10. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,60 prosent til 18.791,81.

Elon Musks elbilaksje Tesla steg 5,6 prosent etter meldinger om at kommende president Donald Trump kan komme til å lette på reglene for selvkjørende kjøretøy i USA. Aksjen har gått rett til himmels etter at det ble klart at Trump bli USAs neste president, den siste måneden er aksjen opp over 50 prosent på New York-børsen.

Trump Media & Technology Group steg 16,7 prosent etter at det ble kjent at selskapet skal være i samtaler om å kjøpe kryptohandelsplattformen Bakkt.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs hentet inn store deler av nedgangen mandag og endte ned 0,2 prosent til 1.441,81 poeng, etter å ha vært ned 0,9 prosent tidligere på dagen.

Northern Ocean steg 13,9 prosent til 8,50 kroner. Riggselskapet har signert en kontrakt med Equinor Energy, og boreriggen Deepsea Bollsta skal mobiliseres fra Namibia til Norge. Kontrakten er ventet å øke ordrereserven med 415 millioner kroner, tilsvarende 4,6 milliarder kroner.

Sea1 Offshore klatret 5,9 prosent til 27,70 kroner. Arctic Securities har tatt opp dekning av aksjen og ser nesten 70 prosent oppside.

