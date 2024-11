Oslo Børs stiger onsdag formiddag.

Kl. 10.42 står hovedindeksen i 1.454,34, opp 0,79 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

I rødt

Hafslund Vekst har fullført et blokksalg av sine 4,5 millioner aksjer i Magnora til en kurs på 22,10 kroner pr. aksje. Det sender Magnora-aksjen ned 4,07 prosent til 23,55 kroner.

– Vi har tro på Magnora, og er langsiktig eier, sa adm. direktør i Hafslund Vekst, Knut Inderhaug, til Finansavisen i slutten av september.

Også Tor Olav Trøims Borr Drilling faller tungt, og er nå ned 5,28 prosent til 41,60 kroner. Selskapet har nå fått varsel om midlertidig suspensjon av enda en rigg i Saudi-Arabia.

I slutten av september ble det kjent at Vow planla å hente 250 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Den ble fulltegnet av hovedaksjonæren DNB og et konsortium bestående av blant andre Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly.

Nå er emisjonskursen er satt til 1,50 kroner. Det sender aksjen ned 6,03 prosent til 2,96 kroner.

Etter eskalering i Russland tirsdag steg Kongsberg Gruppen 3,2 prosent til 1.242,00 kroner, som er aksjens høyeste sluttkurs. Onsdag er aksjen en av få tungvektere som faller, og er nå ned 0,72 prosent til 1.233,00 kroner.

Panoro Energy fikk et resultat før skatt på 4,3 millioner dollar i tredje kvartal, mot 46,7 millioner dollar i samme kvartal året før. Aksjen faller 4,56 prosent til 27,10 kroner.

Snur opp

Bjørn Kjos' kryptobørs Norwegian Block Exchange (NBX) stupte tirsdag 26,2 prosent. Onsdag henter aksjen seg noe inn igjen, og er opp 11,25 prosent til 0,45.

NBX meldte mandag kveld at de ønsker å hente 17 millioner kroner til en kurs på 0,27 kroner, tilsvarende en rabatt på 50 prosent fra mandagens sluttkurs.

Thor Medical sendte tirsdag de første produktprøvene av Thorium-228 alfa-emittere til en ikke-navngitt potensiell kunde fra pilotanlegget på Herøya. Nyheten løftet da aksjen 17,9 prosent. Onsdag stiger den videre, og er nå opp 5,58 prosent til 2,27 kroner på relativt høy omsetning.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er onsdag morgen opp 0,16 prosent til 73,43 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,04 prosent til 69,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor er opp 1,14 prosent til 266,30 kroner, mens Aker BP klatrer 0,97 prosent til 229,40 kroner. Vår Energi legger på seg 0,47 prosent til 36,16 kroner.