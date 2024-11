Aksjen nær halvert i år – stiger 10 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,9 prosent til 1.456 poeng.

Prisen på januarkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 0,5 prosent til 73,70 dollar fatet. Prisen på desemberkontrakten for et fat med WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 69,70 dollar.

Det er også grønne tall blant de største oljeselskapene på Oslo Børs. Equinor leder an oppgangen med en kursoppgang på 2,1 prosent. Aker BP følger på med en oppgang på 1,2 prosent, og Vår Energi stiger 1,1 prosent.

Bevegelser

TGS melder onsdag at det har fått en ny OBN-kontrakt («ocean bottom node»). Det oppgis ikke hvem motparten i kontrakten er, utover at det er i Europa og at oppdraget vil vare omtrent 35 dager, fra starten av april 2025. Onsdag stiger TGS-aksjen 1,7 prosent.

Norske Skog-aksjen har rast på børs, og så langt i år er den ned over 40 prosent. Onsdag kommer imidlertid et lyspunkt for aksjonærene, når aksjen stiger 10,1 prosent. Det er ikke registrert noen nyheter om selskapet.

Borr Drilling faller 0,5 prosent etter at selskapet meldte om at det har fått enda en rigg suspendert i Saudi-Arabia. Tor Olav Trøim eier 6,7 prosent av selskapet. Fallet på 1 prosent er en innhenting, etter å ha falt over 5 prosent tidligere på onsdag.

Etter tirsdagens krise Norwegian Block Exchange-aksjen raste 26,2 prosent på tirsdag, stiger NBX-aksjen 17,5 prosent på onsdag.

Selskapet meldte mandag kveld at de ønsker å hente 17 millioner kroner til en kurs på 0,27 kroner, tilsvarende en rabatt på 50 prosent fra mandagens sluttkurs. Onsdag omsettes aksjen for 0,46 kroner.

Etter tirsdagens kursoppgang på 3,2 prosent, etter Russland endret sin atomdoktrine, stiger Kongsberg-aksjen med 0,2 prosent onsdag.

Hafslund Vekst har fullført et blokksalg av sine 4,5 millioner aksjer i Magnora til en kurs på 22,10 kroner pr. aksje. Det sender Magnora-aksjen ned 2,9 prosent 23,85 kroner.

– Vi har tro på Magnora, og er langsiktig eier sa adm. direktør i Hafslund Vekst, Knut Inderhaug, til Finansavisen i slutten av september.

I slutten av september ble det kjent at Vow planla å hente 250 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Den ble fulltegnet av hovedaksjonæren DNB og et konsortium bestående av blant andre Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly.

Nå er emisjonskursen er satt til 1,50 kroner. Det sender aksjen ned 6,7 prosent til 2,95 kroner.

Panoro Energy fikk et resultat før skatt på 4,3 millioner dollar i tredje kvartal, mot 46,7 millioner dollar i samme kvartal året før. Aksjen faller 1,8 prosent til 27,90 kroner.

Thor Medical sendte tirsdag de første produktprøvene av Thorium-228 alfa-emittere til en ikke-navngitt potensiell kunde fra pilotanlegget på Herøya. Nyheten løftet da aksjen 17,9 prosent. Onsdag stiger den videre, og stiger klokken 13 9,5 prosent til 2,36 kroner.