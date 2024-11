Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de aller største børsindeksene i USA, med S&P 500 i spissen, steg til nye rekorder tirsdag.

«Investorene har tilsynelatende tro på fremtiden når det gjelder enten inntjeningsvekst eller en mer stabil verden. Den geopolitiske risikoen er tilsynelatende høy, men skulle verdenssamfunnet finne minnelige løsninger på de største problemene, vil dette etter alt å dømme komme aksjemarkedet til gode», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker også at det for andre dag på rad var det kinesiske aksjer som ledet an i Asia, til tross for Trumps varsel om høyere tollsatser mot flere land, inkludert Kina.

«Det er mulig at høyere tollbarrierer blir en realitet, men på sikt vil dette ramme selv den sterkeste parten mer enn noen andre. Økte tollbarrierer kan gi midlertidig beskyttelse for nasjonal økonomi, men historien viser at de ofte fører til høyere priser, redusert handel, og svekket konkurranseevne over tid», skriver han.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia etter oppgang på Wall Street tirsdag kveld.

I Japan faller Nikkei 1,06 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 1,22 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,58 prosent, CSI 300 er opp 0,87 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,55 prosent.

Ferske tall viser at lønnsomheten blant industriselskapene i Kina falt 4,3 prosent i løpet av årets første ti måneder, mot samme periode i 2023.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er onsdag morgen opp 0,21 prosent til 72,96 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,20 prosent til 68,91 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,65 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle med oppgang tirsdag. Nasdaq-indeksen steg 0,62 prosent. Dow Jones steg 0,28 prosent, mens S&P 500 steg med 0,57 prosent.

Kohl’s får hard medfart i aksjemarkedet etter at selskapet la frem sine kvartalstall. I tredje kvartal omsatte varehuskjeden for 3,51 milliarder dollar og fikk et resultat på 0,20 dollar pr. aksje. Aksjen endte ned 17,01 prosent.

Amgen falt nesten 5 prosent, noe som er det største fallet siden oktober 2000. Nedgangen kommer etter at selskapets resultater fra en mellomfase-studie kalt MariTide ble publisert. Resultatene viste at pasienter gikk ned 20 prosent av vekten etter ett års bruk.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i rødt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.452,05, en nedgang på 1,3 prosent.

XXL raste ned 16,5 prosent til 7,77 kroner. Sportsgiganten blir priset til 2,5 millioner når selskapet skal refinansieres for 600 millioner. Børskollapsen gjør at emisjonskursen bare blir 10 øre, og da drukner gamle XXL-eiere i nær syv milliarder nye aksjer.

Norske Skog -aksjen stupte 11,1 prosent til 21,60 kroner etter at myndighetene tok fra dem lukrative CO2-kvoter.

Styreleder Arvid Grundekjøn brukte kurshavariet til å kjøpe 60.000 aksjer til en snittpris på 20,29 kroner, tilsvarende 1,2 millioner kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Dolphin Drilling: Kl. 07.30, audiocast kl. 15.00

Nykode Therapeutics: Webcast kl. 08.00

Hafnia: Kl. 08.30, webcast kl. 14.30