Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at november måned er nå unnagjort, en måned som startet med presidentvalg og Trump-seier.

«Investorene svarte med å sende de amerikanske børsindeksene kraftig opp. I resten av verden derimot, endte børsene ned eller svakt opp», skriver analytikeren.

«Det var for øvrig de små og mellomstore selskapene på Wall Street som gjorde det best i forrige måned, på forventninger om skattelettelser og mindre reguleringer. Internasjonale selskaper som opererer i USA kan dra nytte av skattekutt, men de møter også økt konkurranse fra lokale aktører som får bedre marginer», fortsetter han.

Berntsen trekker også frem at oppløftende kinesiske makrotall (PMI) bidro til bred børsoppgang i Asia mandag.

«Shanghai CSI 300 – hovedindeksen i Kina, som er opp over 14 prosent så langt i år, var en av få internasjonale børser som steg i november. Om denne trenden skulle fortsette, vil det etter alt å dømme være godt nytt for de fleste», skriver analytikeren.

Asia

Det er bred oppgang på børsene i Asia mandag morgen, og det er denne uken ventet en rekke økonomiske nøkkeltall fra regionen.

I Japan stiger Nikkei 0,60 prosent, og den bredere Topix-indeksen klatrer 1,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,81 prosent, CSI 300 er opp 0,40 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg marginale 0,04 prosent.

I løpet av helgen la Kina frem innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for november. Målingen viste at PMI for industrien endte på 50,3, som er det høyeste nivået siden april. Det var en oppgang fra 50,1 i oktober, og over økonomens forventninger på 50,2.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med januar-levering er mandag morgen ned 0,,92 prosent til 72,27 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,62 prosent til 68,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle med oppgang tirsdag. Nasdaq-indeksen steg 0,83 prosent. Dow Jones steg 0,42 prosent, mens S&P 500 steg med 0,56 prosent.

Walmart nådde sin høyeste kurs siden børsnoteringen sin i 1972. Aksjen steg 0,7 prosent til 92,53 dollar. Selskapet har vært en vinner i detaljhandel de siste ukene etter å ha rapportert sterke salgstall i forrige kvartal. De har også overgått konkurrenter som Target og Kohl's. De to sistnevnte har ikke klart å utnytte juletilbud for vekst.

Aksjer innen chip-industrien fikk en oppsving etter nyheter om at Biden-administrasjonen vurderer ytterligere sanksjoner på salg av halvlederutstyr fra Kina.

Applied Materials og KLA Corporation steg begge med mer enn 3 prosent, mens Lam Research steg 3,5 prosent. Det nederlandske utstyrsselskapet ASML klatret rundt 2,63 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte ned fredag 0,2 prosent til 1.454,21 poeng.

Norse Atlantic har fredag lagt frem et underskudd for tredje kvartal, og melder også at toppsjef og gründer Bjørn Tore Larsen har spyttet inn 15 millioner dollar, tilsvarende ca. 165,8 millioner kroner. Aksjen steg 6,8 prosent.

Pryme falt 23,4 prosent til all-time low, etter at de torsdag meldte at de vil hente ytterligere 8-10 millioner euro i ny kapital så fort som praktisk mulig. Svakere produksjonsoppgang for Pryme One skal ha ført til lavere kontantstrømmer enn først ventet.