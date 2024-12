Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at investorene på Wall Street holdt en lav profil mandag, og påpeker at nyhetsbildet også var tynt i går, noe som vanligvis resulterer i mindre markedsbevegelser.

«VIX-indeksen, ofte omtalt som “fryktindeksen”, har også falt betydelig fra nivåene tidligere i høst. Om dette vil føre til høyere børsindekser fremover, gjenstår å se», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at det imidlertid er håp om drahjelp fra Asia i dag, gitt at børsene i denne regionen gjorde det sterkt i nattens handel.

«For øvrig er det de amerikanske børsene som har gjort det aller best i 2024, etterfulgt av de asiatiske. De europeiske børsene, derimot, inkludert de nordiske, har slitt den siste tiden. Det er imidlertid naturlig å anta at dette vil jevne seg ut over tid, med mindre store uforutsette hendelser skulle inntreffe», skriver han.

Asia

I Japan er Nikkei opp 2,30 prosent, og den bredere Topix-indeksen styrkes 1,75 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi-indeksen 1,83 prosent. Inflasjonen i landet steg 1,5 prosent på årsbasis i november. Det var over oktober-nivået på 1,3 prosent, men likevel lavere enn økonomenes forventninger på 1,7 prosent.

I både Japan og Sør-Korea er det tech-sektoren som leder an oppgangen. Blant annet styrkes Tokyo Electron opp 4,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina er uendret, CSI 300 faller 0,26 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,12 prosent. Det er yuanens svekkelse som tynger de kinesiske markedene. Tirsdag morgen svekker den seg til 7,29 mot dollar.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med januar-levering er tirsdag morgen opp 0,25 prosent til 72,01 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,22 prosent til 68,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Mandag stengte Nasdaq opp 0,97 prosent til 19.403,95. Dow Jones falt tilbake 0,29 prosent til 44.782,00. S&P 500 steg 0,24 prosent til 6.047,15.

Både Nasdaq og S&P500 stengte på nye rekordnivåer, og nådde samtidig nye intradag rekorder. Nasdaq bikket 19.436,92, mens S&P500 nådde en topp på 6,053.58.

Mandag kunngjorde Intel at adm. direktør Pat Gelsinger har trukket seg fra selskapet med virkning fra 1. desember, ifølge CNBC. Han har sittet med makten siden 2021, uten å levere resultater som aksjemarkedet forventet.

Intel har tapt markedsandeler innen kjernevirksomheten og har ikke imponert nevneverdig i markedet for kunstig intelligens, noe som har sendt aksjen ned over 50 prosent hittil i år. Aksjen lå lenge opp drøye fem prosent mandag, men vendte siden nedover og endte dagen med et fall på 0,5 prosent.