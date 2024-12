– Vi ser dette som en tydelig validering av teknologien og potensialet som ligger der, Exact Therapeutics-sjef Per Walday til Finansavisen.

Les også Finanskjendisene blør milliarder Jan Haudemann-Andersen står i spissen for et lass av finanskjendiser som har brent milliarder på Nykode. Haudemann er blitt 3,2 milliarder fattigere på under to år, mens Dag Rasmussen har tapt 2,4 milliarder.

Rally i NRC Group

NRC Group har hatt én rød dag de siste 13 handelsdagene, og er opp rundt 68 prosent i perioden. Tirsdag er oppgangen på 9,4 prosent til 5,60 kroner.

I forrige uke sa stjerneforvalteren Oskar Bakkevig at han er ferdigkjøpt i NRC Group etter å ha økt eierandelen til over ti prosent. – En langsiktig investering, sa han.

Aker Solutions er nest mest omsatt i 14-tiden – 104 millioner kroner. Aksjen steg 3,3 prosent mandag og er tirsdag opp 3,1 prosent til 33,50 kroner. Nordea Bank har kuttet kursmålet sitt på aksjen fra 63 til 42 kroner, og beholder kjøpsanbefalingen.

Akastor-datter DDW Offshore er tildelt en seksmåneders kontraktsforlengelse med Petrofac for «Skandi Emerald», og selskapets totale ordrereserve er nå på 38 millioner dollar. Akastor-aksjen stiger 3,2 prosent til 12,96 kroner.

Yara stiger 2,4 prosent, Subsea 7 er opp 2,8 prosent, Norsk Hydro klatrer 1,5 prosent til 69,20 kroner.

Les også Får 14 milliarder kroner for å stå stille Britiske vindparker har hittil i år fått 14 milliarder kroner for ikke å produsere. Grunnen er dårlig overføringskapasitet.

Medvind i fly-aksjer

Irske Ryanair kunne vise til en sterk november-måned, mens Norwegian deler sine trafikktall på torsdag, NAS-aksjen stiger 3,1 prosent til 10,98 kroner tirsdag.

Fredag la Norse Atlantic frem et underskudd for tredje kvartal, og meldte at toppsjef og gründer Bjørn Tore Larsen har spyttet inn 15 millioner dollar, aksjen steg 9,2 prosent fredag, falt deretter 10,4 prosent, og er tirsdag opp 6,9 prosent til 4,02 kroner.

Green Minerals var gårsdagens store taper med et fall på 35,9 prosent. Det skjedde etter at SV fikk gjennomslag i regjeringens budsjettforlik, og sørget for at det ikke skal bli utlyst noen lisenser for gruvedrift på havbunnen i 2025. Tirsdag er aksjen ned 1,7 prosent til 4,10 kroner.

Les også – Budsjettforliket betyr høyere rente Regjeringspartienes budsjettforlik med SV betyr høyere rente, tror Marius Gonsholt Hov, Handelsbanken. Dette vipper rentekuttet fra januar til mars, tror han.

Cavendish Hydrogen meldte mandag ettermiddag at styreleder Jon Andrè Løkke har kjøpt 32.000 aksjer i selskapet til en snittkurs på 8,89 kroner. I tillegg har han gjennom investeringsselskapet Ludens kjøpt 25.000 aksjer til kurs på 9,24 kroner. Aksjen faller 2,1 prosent til 9,20 kroner.

Aega meldte mandag at de foreslår en fortrinnsrettsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer, med en tegningskurs på 0,01 kroner og et bruttoproveny på inntil 10 millioner kroner. I dag melder selskapet at de tar ytterligere grep, og sier nå opp toppsjefen og avhender ett av sine datterselskaper.

Aega-aksjen raste i går 19 prosent, og men stiger tirsdag 1,9 prosent til 0,213 kroner.