Ferd-arving Katharina Kvasnes Andresen er på inntektstoppen for Oslo, med god margin. Ifølge ferske skattelister for 2023 hadde Andresen en skattemessig inntekt på nesten 696 millioner kroner. Hun var også hovedstadens største skattebetaler med nesten 350 millioner kroner i skatt, og hadde også Oslos høyeste nettoformue med over 7,9 milliarder kroner.

Nærmest på listen over høyeste nettoinntekter kommer kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen med nesten 370 millioner kroner. Han betalte nærmere 70 millioner kroner i skatt, og står oppført med en nettoformue på 2,3 milliarder kroner.

Tangen nest «rikest»

På plassene bak Spetalen finner vi Marianne Ulrichsen med 213,6 millioner kroner i nettoinntekt, foran oljefondsjef Nicolai Tangen på drøye 206 millioner kroner og byggentreprenør Tor Øivind Fjeld på drøye 173 millioner kroner.

NÆRMEST ANDRESEN: Oljefondsjef Nicolai Tangen hadde nest høyeste nettoformue i Oslo i fjor, og betalte nest mest i skatt. Foto: Eivind Yggeseth

Tangen kommer nærmest Andresen på formuestoppen med sin nettoformue på nesten 7,8 milliarder kroner, mens Ole Robert Reitan og Helene Sundt følger deretter med henholdsvis 6,5 og 5,2 milliarder kroner.

Oljefondsjefen er også hovedstadens nest største skattebetaler med sine 132,5 millioner kroner, foran nevnte Tor Øivind Fjeld på nærmere 102 millioner kroner. På plassene bak finner vi Ole Robert Reitan og kjendisinvestor Harald Moræus-Hanssen som betalte drøye og knappe 84 millioner kroner i skatt i fjor.

Tabellene

Se tabellen for oversikt over de høyeste inntektene i Oslo:

Se tabellen for oversikt over de høyeste formuene i Oslo:

Se tabellen for oversikt over de største skattebetalerne i Oslo: