Aega føk tirsdag opp 77 prosent etter at Selaco, kontrollert av Svend Egil Larsen, en halvtime før børsslutt flagget 1,1 millioner aksjer i selskapet. Han eier dermed totalt 2,1 millioner kroner aksjer, tilsvarende 8,67 prosent av selskapet. Aega-aksjen stiger i dag ytterligere 29,73 prosent til 0,48 kroner.

Fjerne forskrift

Finansdepartementet har i dag senket kravet til egenkapital for boliglån fra 15 til 10 prosent. I tillegg endres forskriften for å legge bedre til rette for fastrenteavtaler, og det understrekes at bankene kan gjøre individuelle vurderinger blant annet for barnefamilier.

– Prisene kommer til å gå så mye at reduksjonen i kravet vil bli spist opp av prisøkningene, sier Privatmegler-sjef Grethe Meier til Finansavisen.

Selvaag Bolig stiger 4,29 prosent til 36,50 kroner.

Rødt

Reach Subsea faller 6,30 prosent til 8,62 kroner på høy omsetning. Selskapet melder onsdag morgen at Wilhelmsen New Energy har utøvd 9,9 millioner tegningsretter (waarants) med en kurs på 3,28 kroner, og samtidig solgt like mange aksjer til en kurs på 8,25 kroner.

Aasulv Tveitereid har nå solgt én million aksjer i Sats til en snittkurs på 24,72 kroner pr. aksje. Det viser Finansavisens Bjellesau-oversikt, som oppdateres med noen dagers etterslep.

Sats-aksjen faller onsdag 0,80 prosent til 24,70 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med januar-levering er onsdag morgen opp 0,33 prosent til 73,85 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,26 prosent til 70,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor stiger 0,77 prosent til 273,35 kroner, mens Aker BP er opp 0,92 prosent til 232,60 kroner. Vår Energi styrkes 0,33 prosent til 36,72 kroner.