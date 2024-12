Tor Olav Trøim kjøpte onsdag 50.000 aksjer i Stolt-Nielsen gjennom sitt selskap Drew Holdings. Etter transaksjonen sitter han på totalt 100.000 aksjer. Stolt-Nielsen-aksjen stiger nå 2,33 prosent til 285,50 kroner.

Kjos-familiens kryptobørs Norwegian Block Exchange (NBX) stiger kraftige 30,02 prosent til 0,55 kroner. Det skjer etter at prisen på bitcoin nå for første gang har passert 100.000 dollar.

Norconsult har blitt tildelt seks rammeavtaler med Forsvarsbygg på forskjellige geografiske områder, og aksjen er opp 2,49 prosent til 43,20 kroner.

John Fredriksen-dominerte Frontline faller 3,05 prosent til 174,90 kroner. Aksjen er blitt den tredje mest shortede aksjen på Oslo Børs, og til sammen har investorer nå shortet Frontline-aksjer for 2 milliarder kroner.

En av gårsdagens største vinnere var Vow , som meldte at at de sammen med datterselskapet Scanship hadde avtalt de viktigste kommersielle vilkårene med et verft i Europa for levering av avansert utstyr med en verdi på cirka 500 millioner kroner. Aksjen ble da styrket 39,9 prosent, men torsdag snur den ned 5,32 prosent til 2,23 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med januar-levering er onsdag morgen ned 0,08 prosent til 72,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,06 prosent til 68,50 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor stiger 0,04 prosent til 267,20 kroner. Tungvekteren meldte torsdag morgen at de sammen med Shell slår sammen sine britiske olje- og gasseiendeler til havs for å danne et nytt selskap.

Aker BP er ned 0,26 prosent til 230,10 kroner, mens Vår Energi faller 0,39 prosent til 36,05 kroner.