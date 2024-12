Nedturen kommer etter at DNB Markets spådde at selskapet vil gå tom for penger om mindre enn fem måneder.

Bekrefter rykter

Crayon bekrefter at de er i avanserte diskusjoner med SoftwareOne Holding angående et mulig frivillig bud fra SoftwareOne om å kjøpe aksjene i teknologiselskapet. Aksjen er uendret til 137,70 kroner, men er dagens foreløpig mest omsatte.

Senest i går meldte Bloomberg om at SoftwareOne nærmer seg en mulig avtale med Crayon. «Det sveitsiske selskapet legger siste hånd på et bud for å ta Crayon av børs og kan kunngjøre den planlagte sammenslåingen allerede denne måneden, ifølge anonyme kilder», skrev nyhetsbyrået.

Torsdag steg Crayon-aksjen hele 8,4 prosent, og er hittil i år opp 62 prosent.

Opptur

Kongsberg Automotive er tildelt en tiårig kontrakt verdt over 24 millioner euro i estimert levetidsomsetning for kjølesystem til bruk i elektriske kjøretøy fra selskapets termiske styringssystem. Det sender aksjen opp 2,84 prosent til 1,67 kroner.

Kreftaksjen Thor Medical meldte onsdag ettermiddag at det vil hente 150 millioner kroner i en emisjon. Emisjonen ble betydelig overtegnet, og selskapet endte med å hente inn 157,5 millioner kroner til en kurs på 2,50 kroner.

Aksjen falt torsdag 20,8 prosent, men henter seg fredag inn igjen 4,14 prosent til 2,89 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er torsdag morgen opp 0,01 prosent til 73,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,09 prosent til 70,08 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor er uendret på 259,90 kroner, mens Aker BP klatrer 0,49 prosent til 224,30 kroner. Vår Energi styrkes 0,66 prosent til 34,88 kroner.