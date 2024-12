– Vanlige folk skal få være med proffene, sier Larsen.

XXL-rally

XXL stiger hele 44,5 prosent til 14,50 kroner. Styret meldte i morges at det er usannsynlig at Frasers-budet på 10 kroner går gjennom , og vil heller gå videre med den opprinnelige kapitalinnhentingsplanen.

I meldingen fremgår det at XXL fortsetter arbeidet med å sikre ny kapital. Selskapet annonserer at det har økt den alternative fortrinnsrettsemisjonen fra 375 til maksbeløpet på 600 millioner kroner, og at det er sikret tegninger for det fulle beløpet.

Ferd har passert flaggrensen på 10 prosent etter å ha kjøpt 83.000 aksjer fredag.

Teknologiaksjene Nordic Semiconductor og Crayon faller henholdsvis 5,2 prosent til 98,52 kroner og 1,5 prosent til 135,60 kroner.

Norsk Titanium rett opp

Norsk Titanium er opp for tredje dagen på rad og styrkes 8,6 prosent til 2,77 kroner fredag. Ifølge Finansavisens Bjellsau-tjeneste har flere kjente investorer kjøpt seg opp i aksjen denne uken. Blant andre har «Norges råeste trader» Snorre Erik Øverland og Tom Hagen kjøpt seg inn, mens Johan Andresen har økt.

Kongsberg Automotive er tildelt en tiårig kontrakt verdt over 24 millioner euro i estimert levetidsomsetning for kjølesystem til bruk i elektriske kjøretøy fra selskapets termiske styringssystem. Det sender aksjen opp 1,9 prosent til 1,65 kroner.

Kreftaksjen Thor Medical meldte onsdag ettermiddag at det vil hente 150 millioner kroner i en emisjon. Emisjonen ble betydelig overtegnet, og selskapet endte med å hente inn 157,5 millioner kroner til en kurs på 2,50 kroner.

Aksjen falt torsdag 20,8 prosent, men henter seg fredag inn igjen 5,2 prosent til 2,92 kroner.