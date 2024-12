Nedgang på Oslo Børs: Enorm snuoperasjon i XXL – Apple-rykter sendte kjendisaksje ned

Det var en rolig dag for Hovedindeksen på Oslo Børs, som holdt seg mellom negative 0,4 prosent og positive 0,1 prosent gjennom dagen, før den endte ned 0,18 prosent til 1.445,87 poeng.

Ved børsslutt var Brent-olje opp 0,7 prosent til 73,91 dollar fatet.

Berg-og-dalbane

XXL meldte på morgenkvisten at det er usannsynlig at Frasers-budet på 10 kroner går gjennom, og at styret foretrekker den opprinnelige kapitalinnhentingsplanen.

Selskapet har økt maksimumbeløpet for den alternative fortrinnsrettsemisjonen fra 375 til 600 millioner kroner, og sikret tegning for det fulle beløpet. Styret har avtalt med garantistene en kurs på 1,65 kroner pr. aksje.

Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd AS kjøpte 83.000 aksjer i XXL i løpet av fredagen, dermed økte beholdningen til totalt 10 prosent av aksjekapitalen og 12,33 prosent av stemmene.

Aksjen var ned 10,3 prosent i åpningsminuttene, men etter en voldsom snuoperasjon endte XXL-aksjen opp 53,7 prosent til 15,42 kroner.

Les også Øker emisjonskursen XXL-styret tror ikke Frasers bud vil gå gå gjennom – øker heller emisjonskursen drastisk

Knall debut

Oncoinvent hadde sin første handelsdag fredag på Euronext Growth. Aksjen steg hele 75,0 prosent.

Selskapet hentet nylig 130 millioner kroner i frisk kapital, selv om det opprinnelige målet var 100 millioner. Blant andre var John Fredriksen med i emisjonen.

Daytrader Svend Egil Larsen har satt fyr i Aega-aksjen og fredag steg aksjen 18,2 prosent til 0,858 kroner. Aega skal bytte navn til Nordic Financials og blir et rent investeringsselskap.