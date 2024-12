Nyttårsrally i november?

Jeg kikket også på norske data for perioden 1970-1991. Januareffekten var veldig tydelig på Oslo Børs, og ga en månedsavkastning omtrent to prosent i gjennomsnitt pr år, nesten fire ganger gjennomsnittlig månedsavkastning. Avkastningen i årets første måned var statistisk signifikant høyere enn årsgjennomsnittet.

Men burde ikke slike enkle kalendereffekter forsvinne ganske raskt fra finansmarkedene, dersom nok folk kjente til dem? I Norge var det en tydelig småselskapseffekt fra 15/12-15/1 de første 15 årene jeg jobbet som aksjeforvalter. En kjent norsk aksjestrateg laget i mange år en egen portefølje med små selskaper, som i gjennomsnitt ga svært god avkastning i disse fire ukene, dog poengterte han at det var høyere risiko enn marked og avkastning før transaksjonskostnader. Det rare var at denne midt-desember til midt-januareffekten ikke forsvant, men ble værende til godt utpå 2010-tallet. Da hadde denne effekten levd på Oslo Børs i 40 år!

ARTIKKELFORFATTER: Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand. Foto: Iván Kverme

Det var midlertid tegn til at noen begynte å lære. Desemberavkastningen økte, og både i 1988 (+11 prosent), 1989 (+9 prosent) og 1991 (+6 prosent), var desemberavkastningen knallsterk på Oslo Børs. Mens desemberavkastningen i gjennomsnitt var tilnærmet null 1970-1984, var desemberavkastningen godt over to prosent i gjennomsnitt 1985-1999. Markedsaktørene tilpasset seg, og posisjonerte seg for en forventet oppgang i januar året etter.

På 2000-tallet har januaravkastningen i Norge vært ynkelig. Samlet månedsavkastning etter årstusenskiftet har vært nær null for årets første måned. Samtidig var desemberavkastningen i årtusenets 15 første år i Norge hele 3,4 prosent i gjennomsnitt! Det samme skjedde i USA, også over dammen har januaravkastningen 2000-2014 vært tilnærmet null i gjennomsnitt, mens desember har tatt over førersetet.

Hva så hvis vi kikker på det siste tiåret 2015-2024? I USA finner vi da at gjennomsnittavkastningen i både januar og desember har vært tilnærmet null, mens novemberavkastningen har vært hele 3,8 prosent i snitt! Ni av ti måneder i pluss for S&P500! Det kan også se ut som om vi dilter i samme retning her hjemme. I det siste tiåret har november vært årets tredje beste måned i gjennomsnitt med 1,7 prosent avkastning, over tre ganger desember- og januaravkastningen. De siste fem årene har november vært årets klart beste måned, indeksinvestorene har fått hele fire prosent avkastning i snitt i november på 20-tallet!

Jeg vet at det er statistisk søkt å trekke kalenderkonklusjoner på bakgrunn av en fem- eller tiårsperiode, men det kan se ut som om investorene på Oslo Børs faktisk har en ganske brukbar form for læring i sine investeringstilpasninger. Jeg tror vi i dag kan betrakte januareffekten som utdatert og begravet, selv om det var en morsom følgesvenn i aksjemarkedet i 20 år. Til deg som håper på januareffekt i 2025, det kan se ut som toget har forlatt perrongen.