Oslo Børs faller i åpningen mandag.

Kl. 10.39 står hovedindeksen i 1.432,34, ned 0,93 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 581 millioner kroner.

Fortsetter oppturen

Lokotech fyker rett opp etter at «en stor industriaktør» snuser på kryptoelskapet med en rekke forbehold. Det fikk selskapet, som utvikler programvare- og maskinvareløsninger for kryptovalutaindustrien, til å sende ut en børsmelding om oppkjøpsinteresse søndag.

Aksjen fyker rett opp 22,19 prosent til 1,85 kroner. På det meste har aksjen blitt omsatt for 2,00 kroner.

Nordic Unmanned stiger 5,26 prosent til 0,60 kroner. Selskapet vurderer nå salg av hele eller deler av OEM-virksomheten etter å ha mottatt innledende og uoppfordret interesse fra strategiske partnere.

Kjendisaksjen Nykode klatrer 5,44 prosent til 3,18 prosent. Aksjen nevnes blant nyttårsrakettene til både DNB Markets og Norne Securities.

Faller tilbake

Bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen oppdaterer guidingen. De venter nå en EBITDA for inneværende år på mellom 1,88 og 1,91 milliarder, noe som er en økning på 4 til 6 prosent fra i fjor. Neste år ser de en ytterligere økning på 5-10 prosent.

Aksjen faller imidlertid 7,95 prosent til 95,00 kroner.

Børsnykommer Oncoinvent endte fredag første handelsdag opp hele 75,0 prosent. Mandag åpnet den først markant opp, men har nå snudd ned 5,71 prosent til 3,30 kroner.

Blant andre var John Fredriksen og Sundt-familien med i emisjonen.

Fredag morgen meldte XXL at det er usannsynlig at Frasers-budet på 10 kroner går gjennom, og at styret foretrekker den opprinnelige kapitalinnhentingsplanen.

I løpet av dagen ble det også kjent at Johan H. Andresens Ferd har sikret seg ytterligere 83.000 aksjer i sportskjeden, og dermed økt eierandelen til 10 prosent.

XXL-aksjen åpnet fredag ned drøyt 10 prosent, men endte til slutt opp voldsomme 53,7 kroner. Mandag faller aksjen 5,64 prosent til 14,55 kroner, men har på det laveste i dag vært nede i 12,19 kroner.

Flere av sjømataksjene faller også markant mandag. SalMar er ned 2,10 prosent til 582,50 kroner, mens Lerøy Seafood faller 4,23 prosent til 50,95 kroner. Barclays kuttet kursmål på begge aksjene, ned fra 600 til 565 kroner på SalMar, og fra 57 til 51 kroner for Lerøy.

Grieg Seafood svekkes 3,27 prosent til 63,50 kroner. Carnegie nedgraderer aksjen fra hold til salg, men løfter kursmålet fra 54 til 57 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er mandag morgen ned 0,48 prosent til 74,13 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 0,65 prosent til 70,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,91 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor faller 1,65 prosent til 253,30 kroner, mens Aker BP faller 1,43 prosent til 220,60 kroner. Vår Energi faller 1,65 prosent til 33,97 kroner.