Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Analytikeren trekker frem at Nasdaq-indeksen, med Broadcom og Tesla i spissen, viste vei på Wall Street mandag med en oppgang på 1,2 prosent og ny rekord.

«Dow Jones-indeksen derimot slet i motbakke og endte ned 0,3 prosent i ordinær handel. Den bredeste indeksen av dem alle, og kanskje den viktigste, S&P 500, steg 0,4 prosent», skriver han.

Berntsen påpeker også at investorene i Asia sendte børsindeksene i regionen i ulike retninger tirsdag, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få derfra.

«Hvorvidt de neste dagene vil by på en klar retning, gjenstår å se. Skulle en av de store sentralbankene som avholder rentemøte denne uken, inkludert den amerikanske, overraske markedet på den ene eller andre siden, vil aksjemarkedet også påvirkes», skriver han.

Asia

De fleste børsene i Asia svekkes tirsdag morgen, i påvente av en drøss rentedommer denne uken.

– Denne uken vil sannsynligvis være den siste aktive uken i dette året. Et rentekutt er stort sett priset inn for Fed, og det er også alt annet enn sikkert at Bank of Japan vil opprettholde status quo», sier Wong KOK Hoon i Maybank Securities til Bloomberg News.

I Japan faller Nikkei 0,09 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,10 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,76 prosent, mens CSI 300 derimot klatrer 0,27 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,64 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er tirsdag morgen opp 0,19 prosent til 74,05 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,06 prosent til 70,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,09 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

På New York-børsen ledet Nasdaq veien mandag, med en oppgang på 1,24 prosent til 20.173,89. Dow Jones gikk tilbake 0,25 prosent til 43.717,72. S&P 500 steg 0,38 prosent til 6.074,09.

Det er dermed åtte handelsdager på rad med nedgang for Dow Jones, den lengste siden 2020. Nasdaq satt imidlertid nok en rekordhøy stenging, og bikket også ny intradag rekord på 20.204,58.

Fredag steg databrikkeselskapet Broadcom over 24 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall som var bedre enn forventet, og passerte dermed en markedsverdi på én billion dollar for første gang i selskapets historie.

Flere teknologiaksjer startet uka med et brak. Av de store Magnificent 7-selskapene ledet Tesla an med en akselerasjon på 6,1 prosent.