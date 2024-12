Oslo Børs stiger onsdag formiddag.

Kl. 11.11 står hovedindeksen i 1.422,79, opp 0,37 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

I rødt

Rec Silicon raser 54,58 prosent til 2,49 kroner, og har på det laveste vært omsatt for 2,01 kroner. Selskapet meldte tirsdag kveld at de har fått beskjed at kvaliteten på silisiumet deres ikke er god nok.

Meldingen fikk de fra en potensiell kunde etter en test fullført av en uavhengig tredjepart tidligere i desember.

På bakgrunn av den mislykkede testen, vurderer selskapet flere strategiske alternativ, inkludert operasjonelle justeringer, reforhandlinger av kontrakter og andre tiltak.

Elkem svekkes 3,03 prosent til 17,91 kroner. Morgan Stanley har nå kuttet sitt kursmål på aksjen fra 21 til 20 kroner, men beholder sin equalweight-anbefaling.

Opptur

Ultimovacs stiger 36,46 prosent til 3,28 kroner etter melding om at de fusjonerer med Zelluna.

I forbindelse med fusjonen henter Ultimovacs 51,7 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 2,60 kroner. Den har sterk støtte fra eksisterende aksjonærer som sikrer hele beløpet, inkludert Ultimovacs-aksjonær Bjørn Rune Gjelsten og Zelluna-aksjonær John Fredriksen.

En annen helseaksje som stiger klart er Aqua Bio Technology, som er opp 102,90 prosent til 3,50 kroner.

Selskapet melder at deres datter, 3D Innovation Nordic, nå har inngått en intensjonsavtale knyttet til de største kjedene i Tyskland, Østerrike, Sveits og UAE til en verdi på 250 millioner kroner over 5 år. Det er største avtalen selskapet har inngått noensinne.

Midt i høysesongen, har spotratene i stortankmarkedet falt til årsverste så langt i 2024. Det sendte John Fredriksen-dominerte Frontline i rødt tidligere denne uken. Onsdag snur aksjen opp 2,69 prosent til 156,75 kroner.

Aega fortsetter å være svært volatil, etter nyheten om at det skal bli Svend Egil Larsens «Saga Pure». Aksjen stiger onsdag 24,26 prosent til 0,68 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er onsdag morgen opp 0,05 prosent til 73,23 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,07 prosent til 70,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,77 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor stiger 0,41 prosent til 254,35 kroner, mens Aker BP er opp 0,05 prosent til 216,60 kroner. Vår Energi klatrer 0,45 prosent til 33,36 kroner.