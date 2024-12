Analytiker spår Oslo Børs kraftig ned

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 1,1 prosent, eller innenfor intervallet [-1,5, -0,7] prosent.

Asia

Børsene i Asia svekkes torsdag morgen, etter at Fed valgte å kutte renten for tredje gang på rad onsdag kveld. Samtidig indikerte de færre rentekutt fremover.

Bank Of Japan valgte å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent.

I Japan faller Nikkei 0,5 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,4 prosent, mens CSI 300 derimot klatrer 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,8 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er torsdag morgen ned 0,3 prosent til 73,15 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,2 prosent til 69,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag falt Nasdaq hele 3,56 prosent til 19.392,69. S&P 500 falt 2,95 prosent til 5.872,16. Dow Jones gikk tilbake 2,58 prosent til 42.326,87.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) kuttet, som ventet, styringsrenten for tredje gang i år. Etter dette kuttet på en kvarting, som sikrer en samlet rentenedgang på 1 prosentpoeng fra september, er styringsrenten i intervallet 4,25-4,50 prosent.

Da Wall Street stengte, hadde Apple gått ned 2,14 prosent og Amazon ned 4,60 prosent. Meta falt 3,59 prosent, og Microsoft gikk ned 3,76 prosent. Alphabet falt 3,54 prosent.

Nvidia har vært utsatt for betydelig gevintsikring de seneste dagene, og var før åpning i korreksjonsmodus etter en nedgang på 12 prosent fra toppen. Onsdag var aksjen opp over 4 prosent før rentedommen, med i etterkant har all oppgang forduftet. Aksjen falt 1,14 prosent.

Tesla har vist styrke de seneste dagene, men onsdag ramlet aksjen hele 8,28 prosent.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,2 prosent før den sluttet på 1.414,24 poeng.

Tirsdag kveld meldte Rec Silicon at selskapet har fått beskjed at kvaliteten på silisiumet deres ikke er god nok. På bakgrunn av den mislykkede testen vurderer selskapet flere strategiske alternativ, inkludert operasjonelle justeringer, reforhandlinger av kontrakter og andre tiltak. Aksjen stupte 53,6 prosent til 2,55 kroner.

Ultimovacs klatret 14,8 prosent til 2,76 kroner etter en melding om at selskapet fusjonerer med Zelluna. I forbindelse med fusjonen henter Ultimovacs 51,7 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 2,60 kroner. Emisjonen har sterk støtte fra eksisterende aksjonærer som sikrer hele beløpet, inkludert Ultimovacs-aksjonær Bjørn Rune Gjelsten og Zelluna-aksjonær John Fredriksen.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: Skatteregnskap november, kl. 08.00

Norge: Norges Bank rentebeslutning, kl. 10.00