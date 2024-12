Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,58 prosent til 1,406,06. Dette var femte dag på rad med fall, men Oslo Børs er fortsatt opp 7,6 prosent hittil i 2024. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis torsdag var på 5,2 milliarder kroner.

Ved børsslutt var februar-kontrakten for Brent-oljen opp 0,1 prosent til 73,44 dollar pr. fat, mens den lå på 73,80 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen var samtidig ned 0,7 prosent til 70,11 dollar fatet.

De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) var opp rundt 5 prosent til drøyt 43 euro pr. megawattime.

Equinor steg 1,4 prosent til 255,10 kroner. Aker BP steg 0,3 prosent til 215,70 kroner. Vår Energi endte opp 1,8 prosent til 33,90 kroner.

Crayon endte ned 4,1 prosent til 129,50 kroner. Torsdag morgen ble det kjent at Sveits-baserte SoftwareOne byr på Crayon . Aksjonærene i Crayon tilbys 0,82 nye aksjer i SoftwareOne og 69 kroner i kontanter for hver Crayon-aksje, som tilsvarer en tilbudsverdi på 144 kroner pr. aksje, basert på SoftwareOnes «aksjekurs før påvirkning». Crayon opplyser om en oppkjøpspremie på 36 prosent, men budet tilsvarer en reell rabatt på 4 prosent, ifølge Pareto-analytiker Olav Rødevand.

Les også Frykter ørkenvandring for Crayon og SoftwareOne DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen frykter at en lang fusjonsprosess vil være ødeleggende for verdiskapningen i Crayon og SoftwareOne.

Kongsberg Gruppen steg 1,3 prosent til 1.293,00 kroner etter meldingen om at forsvars- og teknologikonsernet skal levere ytterligere to luftvernsbatterier og to simulatorer til Forsvaret, gjennom en avtale til 2,7 milliarder kroner.

Ellers i omsetningstoppen falt Hydro 2,2 prosent, Frontline falt 0,7 prosent, Yara falt 1,2 prosent og DNB falt 1,3 prosent. Norwegian endte ned 3,1 prosent, mens Nordic Semiconductor falt 5,1 prosent.

Les også Dette er DNB Markets' nyttårsraketter I 20 av 24 år har denne porteføljen gitt positiv avkastning. Nå kommer DNB Markets med aksjene som kan stige rundt nyåret.

Zenith Energy steg hele 28,8 prosent til 0,31 kroner. Energiselskapet har vunnet en voldgiftssak mot ETAP knyttet til produksjon og salg av olje i Tunisia, som innebærer at ETAP må betale Zenith cirka 9,7 millioner dollar. Zenith har også fremlagt halvårstall, som viser en forbedring fra minus 9,1 millioner til pluss 5,7 millioner canadiske dollar på bunnlinjen.

Vow endte opp 9,1 prosent til 1,80 kroner på nyheten om at Henrik Badin er ferdig som sjef i selskapet – etter 18 år. På det høyeste var aksjen oppe i 1,96 kroner, men hittil i år er den ned nær 80 prosent.

Desert Control steg 4,9 prosent til 5,56 kroner. Selskapets teknologi for jord- og vannbevaring er valgt til FNs matvareprograms innovasjonsakselerator for forbedring av matsikkerhet.

Moreld falt 6,8 prosent til 13,00 kroner på sin første noteringsdag på Euronext Growth. Før noteringen hentet oljeserviceselskapet én milliard kroner i en «betydelig overtegnet» emisjon.