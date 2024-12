Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 1,1 prosent, eller innenfor intervallet [0,7, 1,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene gjorde lite av seg på Wall Street torsdag.

«Onsdag derimot, da de europeiske børsene holdt stengt, ble det meste sendt kraftig opp. Det er naturlig å anta at dette vil hjelpe på stemningen her hjemme i dag (de nordiske børsene)», skriver analytikeren.

«Apple, verdens mest verdifulle selskap, har ledet an denne uken sammen med Tesla og Alphabet. Apple er for øvrig nær ved å bryte en ny milepæl ettersom selskapet nærmer seg 4000 milliarder dollar i markedsverdi, en grense som aldri før har blitt brutt», påpeker han.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,98 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,36 prosent, CSI 300 styrkes 0,17 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,31 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at lønnsomheten blant de kinesiske industriselskapene var ned 4,7 prosent i perioden januar til november, mot samme periode i fjor. Til sammenligning var industrilønnsomheten i perioden fra januar til oktober ned 4,3 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er fredag morgen ned 0,04 prosent til 73,23 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 0,03 prosent til 69,60 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Ved børsåpningen 2. juledag så det dystert ut for de tre toneangivende indeksene på Wall Street. I løpet av handelsdagen har derimot de tre indeksene hentet inn noe av fallet. Det ble likevel brudd på oppgangsrekken som man har vært vitne til de siste dagene.

Industritunge Dow Jones endte opp 0,07 prosent torsdag, som markerer femte dag på rad med oppgang. Nasdaq og S&P 500 endte derimot dagen ned henholdsvis 0,05 og 0,04 prosent.

Ifølge CNBC har investorene vært opptatt av mulighetene for et såkalt santa claus rally, som best kan oversettes til et «nisserally» på norsk. Dette er perioden over de fem siste handelsdagene i året og de to første i januar, og torsdag er andre dag i perioden. Siden 1950 har S&P 500 gitt en snittavkastning på 1,3 prosent i perioden, ifølge LPL Research.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,53 prosent til 1.408,00 mandag. Lille julaften markerte dermed en slutt på en tapsrekke på seks handelsdager.

Kongsberg Gruppen steg 1,7 prosent til 1.291,00 kroner. Flere andre europeiske forsvarsaksjer steg også etter nyheten om at Donald Trump ønsker å øke Natos krav om forsvarsbudsjetter fra dagens nivå på 2 prosent av et lands BNP til 5 prosent.

Kongsberg Automotive steg 13,0 prosent til 2,08 kroner. Bildelleverandøren meldte mandag om en fireårig kontraktsforlengelse for levering av pedalsystemer til golfbiler og nyttekjøretøy.