Romjulsfest på Oslo Børs: Bred oppgang i olje og shipping

Mowi steg 0,6 prosent til 195,70 kroner, SalMar steg 0,5 prosent til 544,50 kroner, Grieg Seafood endte opp 3,5 prosent til 62,10 kroner, Lerøy Seafood steg 1,2 prosent til 49,20 kroner, Bakkafrost steg 0,9 prosent til 632,50 kroner, og Austevoll Seafood klatret 1,0 prosent til 97,55 kroner.

Kongsberg Automotive falt 5,1 prosent til 1,97 kroner. Foregående handelsdag, lille julaften, føk aksjen opp 13 prosent på nyheten om en fireårig kontraktsforlengelse til en halv milliard kroner for levering av pedalsystemer til golfbiler og nyttekjøretøy.

Zenith Energy føk opp 26,6 prosent til 0,60 kroner. Energiselskapet meldte fredag om fremgang i voldgiftssaker mot Tunisia, ifølge TDN Direkt. Totalt har selskapet fremmet krav på cirka 640 millioner dollar. For en uke siden meldte selskapet om seier i en voldgiftssak knyttet til produksjon og salg av olje i Tunisia, der motparten, ETAP, måtte betale Zenith 9,7 millioner dollar.

Nordic Mining endte opp 0,4 prosent til 26,86 kroner etter meldingen sent lille julaften om at gruveselskapet har oppnådd sin første produksjon av mineralprodukter fra Engebø-prosjektet.

Elliptic Laboratories har inngått en avtale med en ny smarttelefonkunde som lar kunden bruke selskapets AI Virtual Proximity-sensor Inner Beauty i sine fremtidige smarttelefonmodeller. Elliptic Labs-aksjen steg 3,0 prosent til 10,42 kroner.

Proximar Seafood meldte om en sprekk i biofilteret i romjulen, noe som vil påvirke 2025-volumene negativt. Aksjen steg likevel 0,6 prosent til 3,55 kroner.

Julaften meldte Northern Ocean at et TotalEnergies-datterselskap har utøvet en opsjon for boreriggen «Deepsea Mira», som forlenger riggens kontrakt med mellom 65 og 93 dager. Verdien av forlengelsen er rundt 27–38 millioner dollar. Northern Ocean-aksjen endte fredag opp 1,8 prosent til 7,79 kroner.

Flere aksjer var oppe i rekordhøye noteringer i løpet av fredagen. Blant disse var Veidekke og Norconsult, samt bankene Rogaland Sparebank, Sparebanken Sør og Sparebanken Vest.

Veidekke var på det høyeste oppe i 143,40 kroner, og er opp 39 prosent hittil i år. Norconsult var oppe i 44,40 kroner på det høyeste – og er opp 80 prosent hittil i år.

I motsatt ende var følgende aksjer nede i all-time low fredag: Bergen Carbon Solutions, Nordic Unmanned og Otovo.