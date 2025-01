Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Wall Street startet 2025 på den rolige siden.

«I Europa derimot steg de fleste indeksene. Aller best gikk det for de nordiske børsene, som steg markant. Oslo Børs la på seg nesten tre prosent, godt hjulpet av solid utvikling for råvareselskapene. Hvorvidt 2025 blir råvareselskapenes år, gjenstår å se», skriver Berntsen.

Råvareselskapene ledet ifølge Nordnet-analytikeren også an i Asia fredag.

«India, med sin enorme befolkning på over 1,4 milliarder mennesker og en økonomisk veksttakt som ofte ligger på over 6 prosent, har potensial til å bli en av de største driverne av råvareetterspørsel globalt. Landet står midt i en omfattende urbanisering og industrialisering, og befolkningens kjøpekraft øker jevnt», skriver han.

Asia

I Kina faller børsene for andre dag på rad. Shanghai Composite er ned 0,63 prosent, og CSI 300 svekkes 0,31 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes derimot 0,45 prosent.

Peoples Bank of China planlegger nå angivelig å kutte renten «på et passende tidspunkt i år», melder Financial Times med henvisning til kommentarer fra sentralbanken.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,81 prosent, og ser dermed ut til å riste av seg den politiske uroen i landet.

Etter planen skulle etterforskerne pågripe landets suspenderte president Yoon Suk-yeol fredag, men prosessen førte til en langvarig konfrontasjon med flere grupper. De har ifølge NTB nå besluttet å utsette forsøket på å pågripe ham.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er fredag morgen opp 0,11 prosent til 76,01 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,19 prosent til 73,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,22 prosent til 5.868,59. Industritunge Dow Jones falt 0,36 prosent til 42.392,95. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,16 prosent til 19.280,79.