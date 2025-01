Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York børsen er i grønt fredag ettermiddag. Nasdaq-indeksen stiger 1,8 prosent. Dow Jones stiger 0,8 prosent, mens S&P 500 er opp med 1,3 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 stiger 1,5 prosent til 2.266 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,6 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 9 prosent til 16,32.

Nvidia

I løpet av 2024 steg Nvidia-aksjen hele 171 prosent. Pr. 3. januar er det ifølge Bloomberg 77 analytikere som dekker aksjen, og ingen av dem har en salgsanbefaling. 70 opererer med kjøp, mens resten har en holdanbefaling på halvledergiganten.

Blant optimistene er Bank of America-analytiker Vivek Arya, som har kursmål 190 dollar. Snittkursmålet er 173,10 dollar, noe som impliserer en oppside på 25 prosent fra torsdagens sluttkurs. Fredag ettermiddag stiger aksjen 4,3 prosent.

Tesla

Torsdag stupte Tesla-aksjen 6,1 prosent etter at selskapet hadde gått ut med oppdaterte salgstall. Ifølge CNBC produserte Tesla 459.445 biler, mens selskapet leverte 495.570 kjøretøy. På forhånd var det ventet at selskapet skulle selge 512.277, ifølge Bloomberg. Det er verdt å merke seg at Tesla nå opplever en årlig nedgang i antall leverte biler. Fredag ettermiddag stiger aksjen 6,9 prosent.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea rister på hodet av prisingen av Tesla.

«BYD har en P/E på 14 for 2025, mens Tesla ligger på 124. Når veksten hos Tesla er borte, blir det rett og slett meningsløst. Prisingen er helt uforståelig,» sa Næss til Finansavisen i går.

«Det er helt klart nedsiderisiko på estimatene for neste år,» la han til.

US Steel

Fredag ble det klart at Joe Biden blokkerer salget av U.S. Steel til den japanske stålprodusenten Nippon Steel. Sistnevnte hadde avtalt å betale 14,9 milliarder dollar, noe som er mer enn det dobbelte av dagens børsverdi. Biden forklarte grepet med at U.S. Steel er av kritisk betydning for USAs nasjonale sikkerhet.

Fredag ettermiddag faller U.S. Steel-aksjen 5,4 prosent på New York-børsen.

Rivian

Rivian produserte 12.727 biler ved anlegget i Normal, Illinois og leverte tilsammen 14.183 biler i løpet av fjerde kvartal 2024, opplyser den amerikanske elbilprodusenten i en melding fredag.

Samlet i 2024 endte produksjonen på 49.476 biler, mens antallet leveranser endte på 51.579. Dette var i tråd med Rivian-ledelsens egen guiding, som pekte mot en produksjon på 47.000–49.000 og mellom 50.500 og 52.000 billeveranser.

Aksjen stiger fyker opp 22,5 prosent fredag.