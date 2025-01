Wall Street endte blandet – Nvidias himmelferd fortsetter

Mandag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,56 prosent til 5.975,98. Industritunge Dow Jones falt 0,01 prosent til 42.706,69. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,24 prosent til 19.864,98.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 16,38, opp 1,55 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,623 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 steg 0,1 prosent til 2.269 poeng.

Aksjer

Fredag i forrige uke steg Nvidia-aksjen 4,5 prosent, mandag steg aksjer ytterligere 3,4 prosent. I løpet av 2024 steg Nvidia-aksjen hele 171 prosent.

– 2025 blir et år som blir preget av at vi får en ny president i USA. Det er vanskelig å være sikker på hva Donald Trump kommer til å si, og ikke minst hva han vil gjøre, noe som ikke nødvendigvis er det samme, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

Trump Media & Technology Group steg 4,5 prosent mandag. Donald Trump inntar det hvite hus 20. januar, og var i dag ute å flørtet med å slå sammen USA og Canada.

Disney og Fubo annonserte mandag en sammenslåing av sine TV-pakker på nett. Fubo-aksjen endte opp 249 prosent på nyheten.

Makro

2025 er godt i gang, og denne uken kommer det flere nøkkeltall fra USA. Onsdag kommer ADP-tallene, som er en månedlig oversikt over sysselsettingsveksten i privat sektor. Handelsbanken understreker at rapporten er en tidlig indikator på jobbsituasjonen i USA, og gir markedet et foreløpig inntrykk av hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg før de offisielle payrolls-tallene.

«Høydepunktet kommer fredag med nonfarm payrolls. Vi husker at november-rapporten viste en økning i payrolls på 227.000. Samtidig steg arbeidsledigheten uventet til 4,2 prosent», skriver Handelsbanken. Desember-rapporten er ventet å vise en vekst på 153.000, mens det er ventet at arbeidsledigheten holder seg uendret.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang og oljeanalytikerne spår knallår for oljeaksjer. Mandag var det derimot små bevegelser i oljemarkedet.

Februar-kontrakten på WTI-oljen falt 0,14 prosent til 73,41 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for februar falt 0,13 prosent til 76,20 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president. Trump har tidligere uttalt seg positivt til kryptovaluta som en fremtidig betalingsvaluta, og investorer spekulerer i mindre reguleringer fremover.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder, men har i de seneste dagene falt noe tilbake. Mandag endte bitcoin-prisen opp 3,95 prosent til 102.131 dollar.

Ethereum steg 0,95 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg 1,76 prosent.