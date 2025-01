Oslo Børs stiger onsdag formiddag.

Kl. 11.00 står hovedindeksen i 1.474,06, opp 0,31 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Opptur

XXL ble gårsdagens vinner med en oppgang på hele 29,4 prosent. Onsdag stiger den ytterligere 19,40 prosent til 17,00 kroner.

Oppgangen kommer etter at selskapet mandag kveld meldte at emisjonen på 600 millioner kroner nå er fulltegnet. Emisjonskursen var på 10 kroner. Pengene skal blant annet brukes til å nedbetale et brolån på 200 millioner kroner.

Nykode Therapeutics stiger 11,56 prosent til 3,15 prosent etter å ha kunngjort fase 2 VB-C-02-data, som bekrefter langvarig effekt og tydelig vaksinasjonseffekt

– Sammenlignet med historiske data for sjekkpunkthemmermonoterapi i svært like pasientpopulasjoner, indikerer de endelige VB10.16 C-02-dataene sterkt en forlenget overlevelsesfordel og vedvarende effekt av kombinasjonen av VB10.16 og atezolizumab. Vi er begeistret over å se dataene publisert i sin helhet for første gang, noe som muliggjør grundige diskusjoner med det medisinske miljøet om den beste veien videre for VB10.16, sier Nykode-sjef Michael Engsig.

Kongsberg Gruppen klatrer 3,82 prosent til 1.304,00 kroner. USAs påtroppende president Donald Trump meldte tirsdag at Nato-landene bør øke forsvarsbudsjettene til 5 prosent av BNP.

Vow Green Metals styrkes 45,49 prosent til 1,06 kroner etter signering av en avtale med den finske stålprodusenten Outukumpu, sikrer resten av volumene fra Vow Green Metals-fabrikken på Hønefoss.

I rødt

Rec Silicon faller tungt, og er nå ned 19,04 prosent til 1,22 kroner. Aksjen har dermed falt over 85 prosent de siste tre månedene.