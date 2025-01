Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenkommentar at han venter en flat åpning på børsen torsdag, eller innenfor intervallet -0,4 og 0,4 prosent.

Asia

De asiatiske markedene faller torsdag på frykt for at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kan komme til å utsette lettelser i pengepolitikken på grunn av inflasjonen samt vedvarende forbrukerdeflasjon i Kina.

Konsumprisindeksen i Kina steg med 0,1 prosent i desember sammenlignet med året før, mens produsentprisindeksen falt med 2,3 prosent på årsbasis. Det er den 27. måneden på rad med nedgang.



Hang Seng-indeksen i Hongkong og CSI 300 på det kinesiske fastlandet ligger begge flatt.

I Japan faller Nikkei 225 1,2 prosent, og Topix-indeksen 1,3 prosent. Yen styrker seg noe mot den amerikanske dollaren etter at valutaen nådde det laveste nivået på fem måneder onsdag.

Kospi i Sør-Korea stiger 0,2 prosent, mens Kosdaq ligger ned 0,1 prosent.

I Australia falt S&P/ASX 200 0,2 prosent.

Oljeprisen

Torsdag morgen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 76,12 dollar, en oppgang på 0,2 prosent. Brent-oljen med levering i mars omsettes for 76,09 dollar, ned 0,1 prosent.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje (spot) omsatt for 76,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Onsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,16 prosent til 5.918,22. Industritunge Dow Jones steg 0,25 prosent til 42.635,20. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,06 prosent til 19.478,88.

«Aksjer fikk gjennomgå i går etter spekulasjoner om at Fed ikke vil kutte renten før i juli på grunn av inflasjonsrisiko», skriver Handelsbanken i en rapport.

Chipgiganten AMD går i kapp med Nvidia innen kunstig intelligens med nyheter om et nytt partnerskap og investering i oppstartsselskapet Absci. AMD-aksjen falt 4,3 prosent på nyheten.

Samtidig viser makrotall at det ble skapt 122.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 140.000.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,2 prosent før den sluttet på 1.466,56 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,26 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor falt 1,3 prosent til 288,60 kroner, mens Aker BP gikk opp 0,2 prosent til 243,30 kroner.

SpareBank 1 Markets kuttet tirsdag kveld sitt kursmål på REC Silicon fra 3,00 til 0,50 kroner etter kanselleringen av leveranseavtalen for polysilisium og stans av produksjonen ved Moses Lake. Meglerhuset gjentar salgsanbefalingen, og understreker at det er vanskelig å se for seg et scenario med positiv kontantstrøm i årene fremover. Aksjen stupte 21,5 prosent til 1,18 kroner.