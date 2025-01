Nedgang på børsen – Kid stiger på kvartalstall

Hovedindeksen på Oslo Børs åpner svakt ned 0,06 prosent til 1.465,64 poeng torsdag formiddag.

Dagens bevegelser

Kid har lagt frem en markedsoppdatering med noen tall fra fjerde kvartal før den fulle rapporten slippes 13. februar. Der kommer det blant annet frem at selskapet endte kvartalet med en omsetningsvekst på 11,7 prosent til 1.403 millioner kroner, som er høyere enn analytikerne har estimert. Aksjen stiger 7,7 prosent til 145 kroner ved børsåpning.

Staten har solgt alle sine aksjer i Aker Solutions for 963 millioner kroner, opplyste selskapet før børsåpning. Blokksalget ble gjort til en kurs på 32,00 kroner, noe som representerer en rabatt på drøyt 6 prosent mot onsdagens sluttkurs. Aksjen faller 5,3 prosent til 32,28 kroner.

EAM Solar slår tilbake etter gårsdagens nedgang og stiger 23,4 prosent til 0,08 kroner. Aksjen falt kraftig på onsdag etter å ha tapt i retten.

Riggaksjene er attraktivt priset, mener analytiker Rune Tryti, som tror Odfjell Drilling jekker opp utbyttene. Aksjen åpner ned 0,1 prosent til 119,60 kroner.

– Vi liker posisjonen selskapet har på norsk sokkel, som er litt isolert fra andre markeder. Odfjell Drilling har best ordrebokdekning av riggselskapene, og er i praksis utsolgt ut 2026, sier analytikeren.

Flyselskapet Norse Airways fylte flyene som aldri før i desember, men punktligheten falt kraftig. 124.450 passasjerer reiste med Norse Atlantic i desember, 57 prosent flere enn i samme periode året før. Aksjen åpner opp 8,0 prosent til 3,92 kroner.

TGS sin 3D-seismikkflåte hadde en kapasitetsutnyttelse på 35 prosent innen kontraktseismikk i fjerde kvartal 2024, ifølge en melding torsdag morgen. 31 prosent var på multiklientseismikk. 6 prosent av kapasiteten var på steaming 6 prosent var ved verft og 22 prosent var i opplag. Aksjen faller 1,6 prosent ved børsåpning til 116,50 kroner.

Salmon Evolution slaktet 1.729 tonn laks i fjerde kvartal, hvorav 105 tonn post-smolt (LW – levende vekt), går det frem av en børsmelding tirsdag. Aksjen åpner opp 1,1 prosent til 6,65 kroner.

Oljeprisen

Ved børsåpning blir et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 76,07 dollar, opp 0,2 prosent. Brent-oljen med levering i mars blir omsatt for 76,16 dollar, relativt flatt fra gårsdagen.

Onsdag kveld viste tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 1,0 millioner fat til 414,6 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 0,3 millioner fat.

Equinor åpner ned 0,4 prosent til 287,55 kroner pr. aksje, Aker BP stiger 0,2 prosent til 243,60 kroner og Vår Energi 0,7 prosent til 37,36 kroner.